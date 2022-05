Sei impianti in pochi anni, sale la febbre del padel 

«Oltre ai campi», spiega Melis, «avremo anche una scuola di padel con un maestro professionista». Nell’impianto, che si chiama adesso “Centro Sportivo Sporting Bola”, c’è spazio anche per due campi da calcio a sette e a cinque. A breve ci sarà anche un’area fitness. «La nostra idea», aggiunge Melis, «è quella di creare una cittadella sportiva dove possa andare chiunque voglia giocare, allenarsi e divertirsi». Il centro sportivo San Francesco era da sempre un punto di riferimento per centinaia di giovani tanto che il giorno della chiusura c’era stata tanta tristezza perché era venuto a mancare un punto di riferimento.

La febbre del padel contagia anche i quartesi e così gli impianti dedicati continuano ad aumentare. Negli ultimi tre anni ne sono stati aperti sei e l’ultimo, nella struttura che ospitava la scuola calcio in via San Francesco, sarà inaugurato nei prossimi giorni. È la dimostrazione, che anche dopo il duro periodo delle restrizioni anti Covid c’è la voglia di ritrovarsi e di fare sport.

In via San Francesco i campi dedicati al padel saranno addirittura sette. Troveranno spazio nell’impianto ristrutturato da Edoardo Melis, 27 anni, che l’ha acquistato a un’asta fallimentare.

Le intenzioni

«Oltre ai campi», spiega Melis, «avremo anche una scuola di padel con un maestro professionista». Nell’impianto, che si chiama adesso “Centro Sportivo Sporting Bola”, c’è spazio anche per due campi da calcio a sette e a cinque. A breve ci sarà anche un’area fitness. «La nostra idea», aggiunge Melis, «è quella di creare una cittadella sportiva dove possa andare chiunque voglia giocare, allenarsi e divertirsi». Il centro sportivo San Francesco era da sempre un punto di riferimento per centinaia di giovani tanto che il giorno della chiusura c’era stata tanta tristezza perché era venuto a mancare un punto di riferimento.

In centro

E se la maggior parte degli altri impianti di padel è concentrato nel litorale, in centro troviamo uno dei primi ad avere aperto i battenti. È il Toto Padel in via Pessina. «Noi forse siamo tra i più piccoli perché abbiamo solo due campi», spiega la titolare Cristina Piludu, «abbiamo aperto a dicembre del 2020. Diciamo che da allora l’attività è un po’ calata perché le strutture dedicate al padel si sono moltiplicate. È uno sport che piace e che in tanti decidono di praticare. Noi riusciamo ad andare avanti grazie soprattutto all’organizzazione di eventi».

Comunque sia i nuovi impianti, almeno per ora, nascono solo su iniziative di privati. In attesa che vengano portati avanti i lavori annunciati, le strutture comunali restano ancora off limits. Dal Velodromo a Sa Forada, dal palazzetto dello sport a Is Arenas.

Proprio nei giorni scorsi è stato annunciato il recupero di Sa Forada. Nell’attesa però gli unici frequentatori sono gabbiani, cornacchie e topi.

L’abbandono

Eppure un tempo questo centro pullulava di vita, con gli allenamenti e le partite della scuola calcio del Sant’Elena e anche della prima squadra che era arrivata fino all’Eccellenza. Ma ormai qui da anni, lo sport non è più di casa. Le tribune sono completamente distrutte, il campo inservibile, le erbacce ovunque, i lampioni gettati a terra. Così come è inutilizzato anche l’attiguo pattinodromo, che sarebbe dovuto essere uno dei fiori all’occhiello dell’area sportiva di Pitz’e Serra.

E poi c’è Is Arenas. Il campo è ancora in attesa della risoluzione del contenzioso con il Cagliati calcio per potere essere restituito alla città e agli sportivi. Quando la società aveva smontato le tribune ed era andata via, era rimasto un campo incolto al posto del manto erboso e una pista di atletica completamente distrutta, tanto che la Tespiense è ancora costretta a portare i suoi atleti a Cagliari. Si attende il recupero anche del Velodromo In passato era un punto di riferimento per l’agonismo su due ruote. Dopo la chiusura del hub vaccinale, i lavori dovrebbero restituire agli atleti anche il palazzetto dello sport in via Beethoven.

