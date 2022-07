«Sei il nostro orgoglio nel mondo» E se lo dice Adriano Celentano... 

Non si sa come, ma Renzo Arbore aveva previsto tutto. «Sono sicuro che vai lì e vinci», gli aveva detto prima di partire. E infatti il 12 giugno nel mitico teatro newyorkese Radio City Music Hall è successo l’impensabile: Stefano Massini 46 anni, scrittore, autore e conduttore, è stato il primo italiano a vincere il Tony Award ossia l’Oscar del teatro per il miglior spettacolo in assoluto andato in scena a Broadway per il suo testo teatrale “Lehman Trilogy”. Una cosa pazzesca e impensabile per Massini che si è fatto conoscere al grande pubblico soprattutto per le sue partecipazioni a “Piazza Pulita” su La 7 e per avere portato il teatro nella prima serata di Rai 3 con “Ricomincio da Rai tre”. Adesso è in giro con il delizioso spettacolo “Alfabeto delle emozioni” in scena a Nora per la Notte dei Poeti targata Cedac sabato alle 20. Ogni lettera è un’emozione che l’autore-attore racconta passando dall’angoscia, alla paura, alla gioia.

Ce lo dice come ha fatto a vincere il Tony?

«In realtà neanche lo so. Poi uno piano piano se ne rende conto e dice “mi è successo questo”. Diciamo che c’è stato un enorme successo di quest’opera negli Stati Uniti e già quando ti dicono che hai ricevuto le nomination ai Tony, che è per il teatro come l’Oscar per il cinema, tocchi il cielo con un dito».

Ma un po’ se lo aspettava il premio?

«No, no, era una cosa completamente esclusa invece a quanto pare accadono questi miracoli. Una specie di grande sogno. Mi ricordo che il giorno dopo la notizia era uscita persino in India. Il primo successo di un italiano spero possa spingere le generazioni future a inseguire i propri sogni perché a volte si realizzano».