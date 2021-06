Sei anni per stalking e violenze 

Dieci giorni prima dell’udienza aveva ritirato tutte le querele presentate nei confronti del fidanzato che lo scorso anno aveva denunciato per atti persecutori, violenza sessuale, lesioni aggravate e violenza privata. Non solo. Davanti al giudice, Giorgio Altieri, la ragazza aveva anche revocato la sua costituzione di parte civile al processo, ma i reati che ormai pendevano sulla testa del ragazzo erano tutti perseguibili d’ufficio e alla fine il giovane è stato condannato a 6 anni di reclusione in abbreviato.

Le contestazioni

Era stato arrestato per stalking lo scorso anno e mandato in custodia cautelare in carcere, dopo la denuncia presentata dalla fidanzata. Per il 35enne di Guspini si erano così aperte le porte di una cella di Uta e, dopo la rapida indagine del pubblico ministero Enrico Lussu, il Gip del Tribunale Lucia Perra aveva accolto la richiesta di giudizio immediato. La Procura aveva contestato gli atti persecutori ritenendo il giovane ossessionato dalla gelosia verso la fidanzata, costretta a continue ispezioni del suo telefonino, ma anche a rendergli conto di quanto compariva in chat e nei social. E se la giovane si rifiutava di mostrare tutto, sempre stando all’accusa, arrivavano gli insulti, le urla ma anche gli schiaffi ed i pugni. Nell’ottobre dello scorso anno, poi, ci sarebbe stata anche una violenza sessuale: durante uno di questi litigi, l’imputato l’avrebbe picchiata e poi le avrebbe afferrato il polso per costringerla con l’impronta digitale e sbloccare il telefono, così da controllare i messaggi. Non contento, poi, l’avrebbe costretta a subire un rapporto. Da qui anche le lesioni.

Il processo

Difeso dall'avvocato Carlo Demurtas, il 35enne ha chiesto il rito abbreviato. Ma prima di arrivare davanti al giudice Giorgio Altieri, la fidanzata ha cambiato il suo avvocato, ritirato le querele che aveva presentato e anche la costituzione di parte civile già depositata. Tutti i reati che pendevano sul capo d’imputazione del fidanzato, però, non potevano più essere ritirati e dunque il processo si è chiuso in un’unica udienza con il pubblico ministero che ha chiesto la condanna a sei anni ed il giudice che l’ha accolta. Il difensore ha già annunciato ricorso in appello dopo il deposito delle motivazioni.

