Sei anni di attesa per la ludoteca 

Monta la polemica nella città senza ludoteca. Due mozioni della maggioranza chiedono alla giunta maggiore impegno per riaprire un importante servizio chiuso da oltre 5 anni. «È un punto cardine del nostro programma - dice la consigliera Rita Vincis - lavoriamo per riaprire i servizi per i giovani».

La chiusura

Si rianima la discussione sul tema della ludoteca e della sala prove a Carbonia. I due servizi, chiusi per assenza di fondi durante il primo anno della giunta Massidda e mai riaperti, erano pesantemente entrati nella campagna elettorale delle ultime elezioni comunali, diventando uno dei punti cardine del programma di Pietro Morittu. A quasi un anno dall’insediamento della nuova Giunta sembra però non essere ancora in cantiere la loro riapertura, tanto che gli stessi consiglieri di maggioranza chiedono di accelerare sul tema: «Abbiamo chiesto all’amministrazione di impegnarsi nella ricerca di risorse per la riapertura dei servizi per i giovani – dichiara Rita Vincis, presidente della commissione Servizi sociali – ludoteca e sala prove svolgono un importante ruolo sociale e ricreativo dove i giovani imparano la condivisione e il rispetto. Crediamo che questi servizi possano prevenire fenomeni di degrado e disagio giovanile che purtroppo non sono rari in città».

I locali

Il recupero dei locali di piazza Primo Maggio per la ludoteca e di Is Gannaus per la sala prove era stato possibile grazie all’impegno di ingenti risorse pubbliche: «Grave errore permettere la chiusura di questi spazi per i giovani. Spetta a questa maggioranza impegnarsi per trovare il modo di riaprirli. – dice Giacomo Floris, capogruppo di Carbonia Avanti – Oggi paghiamo il costo reale di queste chiusure ossia l’aumento di allarmanti fenomeni di disagio giovanile anche a Carbonia e noi abbiamo l’obbligo di porvi rimedio». Chi per 5 anni ha amministrato la città senza riuscire a reperire le risorse per riaprire, oggi fa un parziale mea culpa: «Se l’attuale maggioranza sarà capace di reperire le risorse per la riapertura noi saremo al loro fianco – spiega Gian Luca Lai, ex vice sindaco oggi capogruppo del M5S – pur nelle ristrettezze economiche l’amministrazione precedente ha lasciato un progetto di educatori di strada pronto a partire. Non abbiamo informazioni in merito e vorremmo capire a che punto sia, chiederemo al prossimo consiglio». Molte generazioni hanno per anni frequentato questi spazi e oggi, ormai madri e padri di adolescenti e bambini, si chiedono quale direzione si voglia intraprendere: «Prima io e poi mie figlie più grandi abbiamo frequentato centro giovani e ludoteca. – racconta Francesca Marongiu, madre di 5 figli – Purtroppo ai miei figli più piccoli questa esperienza è preclusa ma spero che si trovi il modo per riattivare il servizio». Posizione condivisa da molti: «La mia generazione è cresciuta suonando in sala prove – racconta Maurizio Piras, oggi cantante di una band – spero di rivederla presto piena di giovani che si divertono insieme e socializzano in modo sano».