Segregata in casa e picchiata per anni 

Per otto anni ha vissuto un incubo fatto di violenze e soprusi. Le sue condizioni di salute, molto spesso precarie, e il fatto di essere sola in un appartamento di Villanova con un uomo violento, suo marito, non le ha mai permesso di chiedere aiuto. E forse le sono sempre mancate le forze e il coraggio. Ci hanno pensato i vicini di casa a mettere fine a questa terribile situazione chiedendo l’intervento della Polizia quando, mercoledì, hanno sentito le urla e i lamenti della donna: «Basta, ti prego. Basta non farmi più male». Gli agenti hanno così fatto luce su una situazione al limite dei confini con la realtà. Una donna di 49 anni praticamente segregata in casa, vittima di aggressioni continue e intimidita da quell’uomo che l’avrebbe dovuta amare e proteggere. Non è stato facile scoperchiare tutti questi anni di violenza. Ma alla fine i poliziotti delle volanti, con pazienza e grande delicatezza, hanno ricostruito la dolorosa vicenda. Tutti gli elementi raccolti hanno portato il pm di turno a disporre la custodia cautelare in carcere per il cinquantenne cagliaritano con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Mai una querela

Come troppo spesso accade, nonostante qualche segnalazione in passato che in quell’abitazione ci fosse una situazione a rischio, le forze dell’ordine non hanno mai raccolto una querela della vittima. Mercoledì però la situazione è apparsa in tutta la sua gravità. «Correte. Una donna urla e chiede aiuto. Implora di non essere più picchiata». Questo il tenore delle telefonate arrivate al 113 e che hanno fatto scattare l’intervento degli agenti della Squadra volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo. Le richieste d’aiuto della donna sono state ascoltate dai vicini e girate alla Polizia.

Gli sguardi

Quando gli agenti si sono presentati nell’appartamento, in una palazzina del centro, all’interno c’erano marito e moglie. Lei sofferente e debilitata. Lui, probabilmente anche sotto l'effetto dell’alcol, con lo sguardo continuamente puntato sulla donna per intimorirla. I poliziotti hanno così separato i due. Soprattutto hanno portato in un luogo sicuro la vittima, mettendola a sua agio e facendola sentire – per la prima volta dopo tanti anni – protetta e tutelata. Gli agenti hanno così ascoltato una storia fatta di maltrattamenti, umiliazioni, violenze e isolamento. Una situazione che andava avanti da otto anni.

Botte e alcol

Ma nell’ultimo periodo, forse per un abuso sempre maggiore di alcol, l’uomo avrebbe aumentato le violenze. E la 49enne, come accertato dai poliziotti, portava sul corpo i segni delle aggressioni. Recuperato anche un certificato medico del personale ospedaliero con una prognosi di 30 giorni riconducibile alle azioni dell’uomo. Ora per la vittima inizierà un percorso di ripresa senza dover più avere paura di quello che per otto anni è stato il suo aguzzino, ora rinchiuso nel carcere di Uta.

RIPRODUZIONE RISERVATA