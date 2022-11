Segnali di vita dall’Olbia 

Olbia (3-4-1-2) : Gelmi; Brignani, Fabbri (33’ st Gabrieli), Emerson; Sueva, Incerti, Minala, Travaglini; Biancu (43’ st La Rosa); Contini (43’ st Babbi), Ragatzu (43’ st Konig). In panchina Van Der Want, Renault, Finocchi, Occhioni, Sanna, Boganini. Allenatore Occhiuzzi.

Imolese 0

Olbia 1

Imolese (3-5-2) : Rossi; Zagnoni, Serpe, Eguelfi (25’ st Attys); Cerretti (37’ st Scremin), Bensaja (37’ st Faggi), Castellano (13’ st Zanon), Annan (13’ st Pagliuca), Agyemang; Stijepovic, Fonseca. In panchina Adorni, Nannetti, Molla, Fort, De Vito, Rocchi, Manfredonia, Milani, Diaby. Allenatore Antonioli.

Arbitro : Maccarini di Arezzo.

Reti : nella ripresa, 20’ Contini.

Note : espulso Sueva al 7’ st. Ammoniti Annan, Castellano, Stijepovic, Serpe (I), Minala, Brignani, Incerti (O).

Quando meno te l’aspetti. O forse, a 62 giorni dall’unica vittoria in campionato, era ora che l’Olbia ritrovasse il successo. Complice un gran gol di Contini, che nella ripresa del match della 12ª giornata di Serie C stende l’Imolese. Per l’attaccante di proprietà del Cagliari è la seconda marcatura personale. Per la squadra di Roberto Occhiuzzi un risultato pesante, perché maturato in inferiorità numerica per l’espulsione di Sueva all’inizio del secondo tempo e perché consente di allungare sull’ultimo posto e issarsi a quota 10 in classifica a un punto dalla zona salvezza.

Primo tempo

Buon primo tempo dei bianchi: in avvio ci provano Contini e Ragatzu, e proprio il quartese si mangia il vantaggio al 7’ mandando a fil di palo da ottima posizione. All’11’ Gelmi neutralizza in uscita Fonseca innescato da un “regalo” di Brignani. Poi ci prova Incerti di testa (alto). Pericolo dalle parti di Gelmi al 22’ col pallone che attraversa l’area, Stijepovic non ne approfitta. Ancora Incerti viene anticipato dal portiere al 26’ su suggerimento di Ragatzu, che prima dell’intervallo si esibisce in rovesciata ma non impensierisce Rossi.

Ripresa

Tempo 7’ dal ritorno in campo, l’Olbia rimane in 10 per il secondo giallo a Sueva. La gara potrebbe svoltare a favore dell’Imolese, invece, dopo il destro dalla distanza di Biancu intercettato da Rossi, su un lungo dalle retrovie Contini si inventa il vantaggio con una gran giocata. Nel recupero Fonseca e Attys falliscono il pari. E l’Olbia ringrazia, festeggiando sotto la sua curva in trasferta a Imola.

