Con la presentazione delle liste, inizia ufficialmente oggi la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 12 giugno. In provincia sono 19 in totale i centri che andranno al voto, oltre che Oristano, Terralba, Uras e Milis. Nei Comuni dove ci saranno almeno due liste sono annunciate sfide combattute e incerte. C’è comunque da evidenziare che in qualche caso le liste non sono state completate, per la mancanza di candidati oppure per una scelta precisa, per consentire che nessuno rimanesse fuori dal consiglio in caso di successo elettorale.

Guilcier e Barigadu

Partendo dal Guilcier dove il confronto sarà sicuramente molto acceso per la presenza di liste agguerrite, a Sedilo duello all’ultimo voto fra il sindaco uscente Salvatore Pes, che si conferma alla guida il gruppo “Vivere Sedilo” al cospetto del suo competitor l’ex assessore Giovanni Meloni a capo di “ Prospettiva Comune”. In Barigadu, a contendersi la fascia tricolore del Comune di Ardauli, in campo l’ex sindaco sindaco Roberto Putzolu con la lista “ Vivere Ardauli”, che si troverà di fronte come avversaria la novità Costantina Fadda e il gruppo “Comunità Insieme per Ardauli”.

Oristanese

Due raggruppamenti anche a Bauladu con l’assessore alla Cultura Marta Dessì e la lista “ Bauladu Seberat”, alla quale contenderà la carica di primo cittadino il già amministratore Ignazio Zara a capo della lista “ Obiettivo Comune”. Raggruppamenti opposti pure a Baratili San Pietro dove all’attuale sindaco Alberto Pippia, che capeggia la lista “Progetto Comune Baratili San Pietro” cercherà di sfilargli la fascia la candidata sindaca Maria Cristina Sesselego che presenta la lista “ CollaboriAmo insieme per Baratili San Pietro”.