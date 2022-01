Sedici milioni per la città 

Sedici milioni (di cui uno da scovare in un bilancio comunale non proprio opulento) per finire di rilanciare la Grande miniera di Serbariu e completare o salvare altre opere in città.

Progetti promossi

Carbonia inizia il 2022 con un’ottima notizia: in giugno aveva partecipato (con delibera della precedente Giunta) al bando di Rigenerazione urbana e il ministero dell’Interno, con decreto di pochi giorni fa, ha assegnato al Comune i fondi per sei progetti da 16 milioni e 550 mila euro. Di cui un finanziamento diretto che ammonta a 15 milioni e mezzo, mentre il restante milione e 57 mila euro deve saltar fuori in virtù della compartecipazione dell’ente. Motivo per cui la soddisfazione del nuovo sindaco Pietro Morittu è palese, ma con un retrogusto amaro: «Chiaro che siamo contenti per il finanziamento e per il riconoscimento al lavoro del Comune – analizza – ma la questione del cofinanziamento è importante nel contesto di un bilancio che non permette di accendere nuovi mutui: tuttavia per alcuni progetti abbiamo iniziato a ragionare con la precedente amministrazione per trovare soluzioni e canali di finanziamento che passino ad esempio attraverso il Mise e il ministero dei Beni culturali». Ferma restando quindi la volontà della Giunta di mantenere in piedi tutti i programmi promossi, la quota del cofinanziamento potrebbe variare.

Il recupero

Intanto però il Governo ha finanziato tutto e in larga misura ne beneficia ancora la Grande Miniera. Si comincia con il recupero e la riqualificazione dell’edificio ex Ufficio Tecnico come direzione e archivio del Centro italiano cultura del carbone per 3 milioni e 450 mila euro. Quindi la rifunzionalizzazione dell’ex centrale elettrica come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento: 8 milioni e 600 mila euro. Ed ancora, la realizzazione del parco della Grande Miniera con un milione e 600 mila; quindi la riqualificazione dell’edificio polifunzionale del Polo di Alta Formazione e cultura con un milione e 700 mila. La Grande miniera, dopo decenni di degrado totale, aveva cambiato volto 20 anni fa con un maxi intervento di oltre 25 milioni. Nel bando di Rigenerazione urbana, i tecnici del Comune hanno inserito anche altre due parti della città. Una è in pieno centro e con 600 mila euro è prevista la riqualificazione di via Manno col completamento del progetto generale. L’altra riguarda sempre con 600 mila euro il ripristino di una controversa infrastruttura chiusa da una vita perché in condizioni precarie: il collegamento pedonale del ponte sul rio Cannas. Le opere richiederanno tempi stringenti: il contratto dovrà essere concluso entro settembre 2023 per poi ultimare il collaudo delle opere entro marzo 2026. «Non era scontata la partecipazione al bando – commenta l’ex vice sindaco, ora consigliere comunale e portavoce M5S Gian Luca Lai – ma ci eravamo riusciti grazie al servizio Lavori pubblici e all’Università di Cagliari con il team guidato dal docente Giorgio Peghin».