Sedicenni costrette a prostituirsi 

Indagini concluse per il presunto giro di prostituzione minorile che, lo scorso anno, aveva portato in carcere due ventenni. Il personale del Commissariato di Olbia e la Dda di Cagliari hanno ultimato le attività partite dopo una serie di appostamenti della Polizia di Stato davanti ad un B&B della città gallurese. Rispetto alle notizie diffuse nei mesi scorsi, i dati che emergono dalle indagini modificano il quadro della vicenda. Il personale del Commissariato di Olbia ha segnalato ai pm alcuni episodi avvenuti nella città, non vengono contestati altri fatti e in particolare incontri di ragazzine con adulti in diversi centri dell’Isola. Non è stato trovato alcun riscontro a un giro di prostituzione in Sardegna e nella Penisola. Le informative finali riguardano esclusivamente episodi che vedono come vittime due ragazze, una di 16 anni, l'altra di 17. Ma l’indagine, in realtà, è tutta imperniata sulla vicenda che riguarda la ragazza più piccola, la vera (presunta) vittima delle condotte contestate.

L’unica indagata

Lo scorso anno sono state arrestate in Toscana due persone, Eduard Mihai, di 20 anni, e Victoria Ozark, di 18, entrambi indagati per la vicenda. Mihai è deceduto lo scorso gennaio, stando ai primi accertamenti dei carabinieri per un malore causato dall’abuso di sostanze stupefacenti (ipotesi ancora al vaglio della magistratura).

Il fascicolo riguarda, dunque, la sola Ozark, originaria di un centro del Sassarese. Dagli atti emerge una vicenda che non sembra avere niente a che vedere con i casi di cronaca registrati in diverse città della Penisola. A Victoria Ozark non viene contestato di avere organizzato un giro di ragazzine, “ingaggiate” via internet. L’inchiesta si concentra, in particolare, sul coinvolgimento della minore di 16 anni. La Polizia ha descritto una situazione border line, la presunta vittima era riuscita a nascondere ai familiari la frequentazione dei due ragazzi denunciati dalla Polizia. L’unico incidente probatorio effettuato è quello disposto per l'audizione protetta della minore, non ci sono state deposizioni di altre vittime. Sarà la Dda di Cagliari ha tirare le somme della vicenda per un eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

La difesa