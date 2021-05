Sedicenne muore schiacciato da un trattore 

Nicola Melas aveva solo 16 anni e tantissimi sogni da realizzare. Frequentava l’istituto alberghiero di Villamar e quasi ogni giorno, al rientro da scuola, correva in campagna per stare con gli animali dell’azienda di Ignazio Etzi, dove ieri si è consumata la tragedia. A mezzogiorno circa Nicola è salito su uno dei trattori custoditi nei capannoni dell’azienda, sembrerebbe all’insaputa del proprietario, e nel tentativo di risalire su una piccola collinetta impervia il mezzo si è ribaltato su sé stesso. Il sedicenne è rimasto schiacciato sotto il peso del vecchio trattore, morendo sul colpo.

Terribile la scena che si è trovato dinanzi il titolare dell’azienda quando è arrivato nelle campagne in località Serra Pardu, alla periferia di Guasila verso Pimentel. Il mezzo agricolo era capovolto sul fianco della collina. «Non ci potevo credere, mi sono precipitato in mezzo al campo e ho visto Nicola in terra. Mi sono disperato perché ho capito subito quello che era accaduto», racconta Etzi, sconvolto.

Passione per la campagna

Nicola amava tantissimo stare con gli animali e trascorrere il tempo libero all’aria aperta. Tutte le volte che ne aveva l’occasione raggiungeva l’azienda zootecnica dell’allevatore, vicino di casa e amico di famiglia. Ieri forse aveva desiderato fare un giro con il trattore, così, per divertimento. A un certo punto si è trovato a percorrere un tratto del terreno particolarmente scosceso, avrebbe potuto rinunciare a quel passaggio, tornare indietro e prendere una via alternativa. Caparbio com’era ha creduto di farcela; non poteva immaginare che il mezzo agricolo in quel punto lo avrebbe tradito, impennandosi e rovesciandosi.

È morto sul colpo Nicola. Il suo sorriso contagioso si è spento in un istante, in quel terribile incidente che ha devastato una famiglia molto conosciuta in paese e un’intera comunità.

Rilievi e indagini

Del tutto inutile, purtroppo, l’arrivo dell’ambulanza medicalizzata del 118 di Senorbì: l’équipe è dovuta andare via mestamente dopo aver constatato la morte del povero ragazzo. È stato un infermiere della medicalizzata a poggiare il telo sul corpo senza vita del sedicenne. Il magistrato ha disposto l’esame cadaverico e ordinato il sequestro del trattore. A effettuare i rilievi sono stati invece i carabinieri della stazione di Guasila: sull’erba c’erano, ancora freschi, i segni del passaggio del trattore, così è stato possibile ricostruire la dinamica. Subito dopo sono arrivati il padre Oscar, la madre Anna e il nonno paterno Antonino, crollati a terra appena realizzato cosa era accaduto. «Non può essere, non può essere», ripeteva il nonno, accompagnato e fatto sedere in auto da alcuni amici che hanno dovuto sorreggerlo: il dolore era tanto forte da piegargli le gambe.

Un ragazzo d’oro

Nicola era un ragazzo d’oro, gentile e generoso. Aveva un piccolo deficit cognitivo, uno spiccato senso del dovere e odiava le ingiustizie. Alcune settimane fa, in una stradina del paese, aveva notato una piccola quantità di stupefacenti in terra. Avrebbe potuto fare finta di nulla, sarebbe stata la scelta più comoda: e invece ha preferito avvertire i carabinieri, che gli avevano fatto i complimenti, forse anche loro sorpresi da un così elevato senso civico.

Tempo fa aveva avuto un banale incidente su un quad ma senza conseguenze. Lo aveva raccontato agli amici e si era fatto lui stesso una gran risata. Quella risata e quel sorriso che mancheranno tantissimo alla sua adorata famiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“ Non ci potevo credere. Ho visto il trattore capovolto. Non capivo ma ho sentito che era successo qualcosa di brutto. Ho corso, mi sono precipitato in mezzo al campo e ho visto Nicola in terra. Mi sono disperato perché ho capito subito quello che era accaduto