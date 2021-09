Sedi decise dall’algoritmo: è caos 

Algoritmo impazzito e scuole nel caos. La pubblicazione delle graduatorie per i docenti delle scuole per l’infanzia ha lasciato interdetti, e su tutte le ferie, decine di insegnanti che lamentano di essere stati scavalcati da colleghi con meno titoli ed esperienza professionale. «È una situazione assurda – dice Giuseppe Corrias, segretario regionale della Uil scuola – non si può penalizzare in questo modo insegnanti specializzati in sostegno, che hanno pure speso molti soldi per avere più titoli, a favore di chi non ha alcuna specializzazione».

Ricorsi al Tar

Come è stato possibile? «Che ci risulti – spiega il sindacalista – si è trattato di un errore dell’algoritmo del ministero. Ci hanno fatto sapere che per riportare tutto alla normalità bisogna presentare un ricorso al Tar chiedendo l’urgenza ex articolo 700. Ma le pare che dopo la beffa debbano subire anche un danno economico. Ricorrere al Tribunale amministrativo costa intorno ai 4mila euro, e stiamo parlando di persone che rischiano di rimanere senza lavoro».

Il nome scomparso

«Quando ho saputo che avevano pubblicato le graduatorie – racconta Anna Rita Pisu di Iglesias, docente specializzata in sostegno per l’infanzia – sono andata vedere e scorrendo l’elenco il mio nome non compariva. Pensavo di sbagliarmi, che ero io a non vederlo. Poi mi sono spaventata e sono corso a controllare la domanda: era tutto a posto. In graduatoria, notavo che chi mi stava dietro quanto a titoli, i aveva superato. Ero in prima fascia, 102esima e sono stata scavalcata da chi era nella graduatoria comune oltre i 2000. Non mi spiego cosa sia successo, so solo che sono fuori».

Sede disagiata

«Da lunedì prenderò servizio a Isili – dice Maria Rita Saba di Gonnosfanadiga, anche lei specializzata – ma sono delusa. Avevo chiesto sedi più vicine, grazie al punteggio, e invece chi mi stava dietro, ce n’erano 14 dopo di me, ha ottenuto cattedre più agevoli della mia, non è giusto. Il ministro ha detto che la nuova procedura è stata un successo, personalmente non mi sembra proprio così. Stavo pensando di prendere un’altra specializzazione, a questo, però, spendere soldi e tempo non me la sento più, a cosa servirebbe?».

Il grande pasticcio

«Un pasticcio. Da questa mattina non faccio che ricevere segnalazioni di colleghi e colleghe che non hanno avuto la sede a cui avevano diritto». Nicola Giua, Cobas scuola, non usa mezzi termini: «Mentre gli altri anni ti presentavi di persona negli uffici scolastici, stavolta hanno pensato di informatizzare le procedure facendoti scegliere tra cento sedi. Sono gli stessi problemi registrati per quanto riguarda i trasferimenti. Questo algoritmo che compila le graduatorie sulla base delle preferenze del singolo docente si è rivelato un bluff. Il ministro Bianchi ha detto che è filato tutto liscio: mente, non è andata bene una cosa una, è una buffonata. Ci hanno assicurato che martedì si rifaranno procedure e ci saranno le nuove nomine. In ogni caso, ci sarà un contenzioso enorme».

Molte rinunce

«Grazie a questa confusione generata da una macchina programmata male, molti colleghi hanno deciso di rinunciare al lavoro a causa della sede eccessivamente disagiata. C’è chi non si può permettere di fare 100 e più chilometri per raggiungere la scuola, chi non guida perché ha problemi fisici. In settimana rifletteremo su quale azione da intraprendere».

