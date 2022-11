Sebastiano non ha barriere 

Attraversare la strada, percorrere un marciapiede, prendere l'autobus. Tutte azioni che la maggior parte delle persone compie senza pensarci. Una battaglia quotidiana per chi vive con una disabilità. Sebastiano Pili, 42 anni, tortoliese, sa bene cosa significa.

Un ragazzo curioso, impegnato in mille attività. Che combatte per i suoi diritti e di coloro che si trovano nella stessa situazione. Per lui la disabilità fisica che lo accompagna da quando è nato non è un limite. Il limite gli viene imposto dalla società. Quando non gli permette di avere gli stessi diritti degli altri. Affronta le difficoltà quotidiane con grande dignità e ha tante passioni. Come quella per il volo, ormai è un esperto, da quando è parte della famiglia dell'AvioClub Ogliastra. Lavora alla radio: «Comunico l'intensità e la direzione dei venti, l'orario di decollo e atterraggio» racconta con soddisfazione.

Factotum

Appassionato di pallone, è dirigente del Tortolì Calcio. La domenica si diletta a fare la radiocronaca delle partite. E poi socio della Croce Verde e dell'Auser, ogni anno parte con l'Unitalsi a Lourdes. «Sono un factotum – scherza - mi piace tenermi impegnato e se posso dare una mano lo faccio volentieri». Vive la sua disabilità col sorriso, certo ammette: «non è facile, ma ormai ci ho fatto l'abitudine». Ad esempio a non poter prendere l'autobus perché non tutti hanno le pedane per i disabili. Sebastiano ama il mare, ma non fa il bagno da anni. Lo vede dalla spiaggia perché ha bisogno di un’assistenza specifica e il suo sogno finisce dove comincia l’acqua. Se non ha un aiuto. «Non ricordo l'ultima volta che ho fatto il bagno, tanti anni fa quando c'era il servizio dell'Aias».

Strade