«Se vuoi la protesi rinuncia alla causa» 

Vittima nella vita di un problema che gli è costato la parte inferiore di una gamba e, pare, anche di un dirigente dell’Inail che l'avrebbe ostacolato nella richiesta di ottenere una protesi necessaria a praticare l’attività sportiva. Pur menomato fisicamente, infatti, il 44enne Davide Melis di San Sperate non si è lasciato andare ed è riuscito a diventare un atleta, ma il tentativo di utilizzare un supporto adatto alla sua disciplina (il salto in lungo) è diventato oggetto di un presunto comportamento illecito arrivato ieri davanti alla giudice delle udienze preliminari Lucia Perra di Cagliari. Sul banco degli imputati con l’accusa di abuso d’ufficio, totalmente respinta dal diretto interessato e dal suo avvocato difensore Roberto di Tucci, è finito il barese Gennaro Verni, 69 anni, residente a Manerbio in provincia di Brescia, direttore tecnico del centro protesi Inail di Budrio (Città metropolitana di Bologna): secondo le accuse formulate dal pm Marco Cocco, il dirigente avrebbe posto a Melis quale condizione per avere la protesi la rinuncia alla causa civile avviata contro L’istituto di previdenza nel 2015. Era il 23 dicembre 2016. L’atleta aveva reagito presentando una denuncia sfociata nel processo.

L’imputazione

Secondo il magistrato inquirente la «prestazione», cioè la fornitura del supporto sportivo, non era sindacabile ma «dovuta», e invece Verni aveva «arbitrariamente subordinato» il via libera al ritiro di quella causa. Così ieri il pm ha chiesto la condanna a 6 mesi di reclusione e l’avvocato di parte civile Maurizio Piras quella al pagamento di 20mila euro di provvisionale per il suo assistito.

La difesa

Ricostruzione del tutto differente rispetto a quanto illustrato dal difensore Di Tucci, secondo il quale i due piani sono ben distinti. Nella causa civile si parlava di una protesi «da cammino»: Melis sosteneva che gli aveva provocato un danno però l’Inail non aveva voluto cambiarla, «ma l’Istituto in realtà gli aveva garantito controlli e assistenza ben oltre il regolamento» e comunque «alla fine il giudice gli aveva attribuito un danno da infortunio sul lavoro». Poi «in base a specifiche convenzioni l’Inail fornisce agli atleti convenzionati costose protesi sportive. Melis non era stato selezionato dalla sua Federazione», ma l’avvocato Piras nega, «e non ne aveva diritto. Verni inoltre gli chiese come fosse possibile che nella causa civile chiedesse i danni e anche la protesi sportiva». Insomma, nessun ricatto. Decisione il 24 novembre.