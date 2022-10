Se un milione di volte vi pare poco  Giuseppe Saddi, ma che numeri! 

Le avete viste le bandiere pirata sparse per Cagliari e mezzo hinterland? Lo sfondo nero, il teschio e il logo Instagram Giuse09048? Sappiate che a realizzarle e sistemarle è stato Giuseppe Saddi, 23 anni, giovane cantante di Sinnai che ha usato questo modo così originale per lanciare il suo nuovo singolo “Magia”, brano che in poco tempo su Youtube ha già raggiunto le 200 mila visualizzazioni.

Oltre gli steccati

Niente di strano però per questo ragazzo che ha fatto della musica la sua vita e che in precedenza con altri brani ha toccato persino il milione di view. La sua musica è soprattutto trap ma ci tiene a precisare: «Non mi piace essere etichettato e chiuso in un genere, io voglio solo fare musica». Non per niente il prossimo singolo, “Questo Love”, di prossima uscita, è una svolta pop che non ti aspetti: «Il brano è pronto. Come si può capire dal titolo, è una canzone d’amore dedicata a una ragazza. Tutti sentiranno Giuseppe sotto un altro aspetto. Mi hanno sempre visto un po’, diciamo così, disinibito, adesso mi vedranno sotto una luce più sentimentale».

Gli inizi

Alla musica Giuseppe si è avvicinato alla soglia dell’adolescenza. «Avevo 14 anni e ascoltavo di tutto», racconta, «anche tanto rap e mi ricordo che in quel periodo ho cominciato a scrivere qualcosa». Poche rime sul foglio bianco, «che ancora però erano frasi che non riuscivo a ritmare». Ma il tempo passa e piano piano Giuseppe diventa più esperto; «nel 2017 ho iniziato a scrivere sul serio le mie prime canzoni». Poi nel 2018, su YouTube esce “Con i miei”. La strada ormai è tracciata: «La svolta arriva nel 2020 con “Blunt XL” che in poco tempo fa 100 mila visualizzazioni. Un po’ me l’aspettavo perché ci credevo molto, ma tutte queste view sono state comunque una sorpresa».