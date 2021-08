Se Paolo Sorrentino racconta ciò che sognavamo da bambini   

Mentre stasera “Il mondo a scatti”, film documentario in parte girato a Nuoro, di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli, sarà proiettato nella sala Laguna del Lido, c'è uno squadrone italiano protagonista a Venezia 78, domani al via, una partecipazione da record con 5 film in concorso e tantissimi in selezione e altre sezioni che ben rappresentano il nuovo cinema italiano, dalla generazione dei registi affermati come il premio Oscar Paolo Sorrentino e Mario Martone ai nuovi talenti, dai fratelli D'Innocenzo a Gabriele Mainetti atteso alla seconda prova e poi ancora gli emergenti come Leonardo Di Costanzo, Laura Bispuri, Stefano Mordini, Alessandro Gassman. Ecco una guida parziale della carica degli italiani alla Mostra, cominciando dai cinque per il Leone d'oro che sarà assegnato dalla giuria presieduta dal regista di “Parasite” Bong Joon-ho.

«Fabietto sono io»

Napoli, la città dell'infanzia, i genitori amati perduti troppo presto, il luogo del delirio per Diego Maradona. A 20 anni esatti dal primo film “L'uomo in più” con Toni Servillo, Sorrentino porta a Venezia un autobiografico racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita nella storia di Fabietto, ragazzo nella Napoli degli anni ‘80. Una famigliona, la solitudine, i dolori, la ricerca della vocazione, il senso di inadeguatezza giovanile, in quello che è dichiaratamente un film personale, intimo, sincero e forse liberatorio. “È stata la mano di Dio” uscirà in sala il 24 novembre e su Netflix il 15 dicembre. «Da ragazzi il futuro ci sembra buio. Barcollanti tra gioie e dolori, ci sentiamo inadeguati. E invece il futuro è là dietro. Bisogna aspettare e cercare . Poi arriva. E sa essere bellissimo», spiega il regista. Nel cast, accanto al protagonista/alter ego Filippo Scotti, un fantastico Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri.

La Napoli di Eduardo

E poi Mario Martone. Che in “E qui rido io” racconta la vita del grande commediografo della Napoli dei primi del '900 Eduardo Scarpetta interpretato da Toni Servillo (che ha oltre Sorrentino anche un terzo film, “AriaFerma” di Leonardo Di Costanzo girato nell’ex carcere di Sassari).

Amore e morte

Al terzo film, i gemelli D'Innocenzo conquistano il concorso. “Americalatina” «è una storia d'amore, e come tutte le storie d'amore un thriller». Protagonista: Elio Germano. Trama: Latina, paludi, bonifiche, centrali nucleari dismesse. Massimo Sisti è il titolare di uno studio dentistico, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare. Ma un giorno scende in cantina e l'assurdo si impossessa della sua vita.

Roma, 1943

“Freaks out” è il nuovo ambizioso film di Gabriele Mainetti che con l'opera prima “Lo chiamavano Jeeg Robot” ha dato una scossa al cinema italiano. Con Claudio Santamaria, racconta una storia «nella Roma occupata del 1943 con quattro freak protagonisti di una storia più grande di loro».

Sotto terra

Dopo 11 anni ritorna al cinema Michelangelo Frammartino. Nell'agosto del 1961 un gruppo di giovani speleologi piemontesi scopre a poco meno di 700 metri di profondità una delle grotte più profonde del mondo. “Il buco è il titolo del film”.

