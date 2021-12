Se la rotatoria diventa un pericolo 

Per il Comune era indispensabile, con l’obiettivo di mettere in sicurezza uno degli ingressi cittadini più pericolosi, per molti altri è solo questione di tempo prima che ci scappi l’incidente. Una cosa è certa: la rivoluzione del traffico all’ingresso Est di Oristano divide l’opinione pubblica. Il cantiere, affidato alla ditta Dueffe di Siamaggiore, è ancora aperto, ma da qualche settimana la rotatoria tra via Anglona e via Vandalino Casu è stata aperta alla circolazione, prima parzialmente poi totalmente. E via con le polemiche. «L’intersezione - si legge nel progetto - si caratterizza per una regolazione a stop che vede le manovre di immissione sulla via Casu fortemente condizionate dall’elevata velocità con cui sopraggiungono i veicoli, favorita dal lungo rettilineo che termina al Foro Boario». Da qui la necessità di intervenire con una rotatoria urbana compatta del diametro di 30 metri.

Le polemiche

A far discutere, però, è il posizionamento dell’isola centrale che si trova fuori asse rispetto alla sede stradale. «È molto rischioso - tuona Paola Madeddu, residente a Silì che ogni giorno percorre più volte il tragitto - se posso, evito di passarci. Prediligo percorsi alternativi, magari più lunghi, ma più sicuri». Posizione condivisa da Silvia Piras, pendolare che evidenza la difficoltà per i mezzi pubblici. «I pullman attraversano la rotonda con grande difficoltà, più volte le ruote hanno toccato i marciapiedi», racconta. C’è anche chi difende la nuova infrastruttura e sostiene che fosse l’unico modo per favorire la decelerazione delle auto che scambiano il lungo rettilineo per un circuito di Formula Uno. Dal Comune assicurano che saranno prese in considerazione tutte le criticità evidenziate dagli utenti. «Verificheremo se esista una reale situazione di pericolo - assicura l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna - in quel caso interverremo».

Ingresso Nord

Sul fronte Nord non va meglio. In questo caso la competenza è della Provincia, che proprio in questi giorni sta portando a termine i lavori sulla 292, nel tratto compreso tra la statale 131 e il bivio del Rimedio. A sollevare la polemica è l’ex consigliere comunale di Oristano Giampaolo Lilliu che mette in evidenza quelli che ritiene i limiti degli interventi realizzati dalla ditta cagliaritana So.ge.la. «L’incubo per gli automobilisti non è affatto finito - dichiara - Percorrere il tratto dalla rotonda 141 fino allo svincolo del Rimedio è di una pericolosità estrema». In una lettera aperta al Prefetto, all’amministratore straordinario della Provincia e alla direzione regionale dell’Anas, Lilliu ha elencato le carenze della nuova viabilità sulla 292: «Mancanza di segnaletica orizzontale, assenza dei catarifrangenti per la segnalazione del bordo strada e visibilità limitata della carreggiata per la presenza di canne e arbusti».