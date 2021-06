Se la rete elettrica frena la ripresa 

L’energia elettrica ballerina ha mandato in tilt il compressore di una cella frigo e il teleruttore per il forno della cucina. Al ristorante Sa Cadrea di Santa Maria Navarrese, una terrazza sul mare azzurro della costa orientale, è dovuto intervenire anche un tecnico specializzato per adeguare il forno della pizzeria alla linea elettrica sgangherata. Dallo scorso settembre, i proprietari del ristorante aspettano che i tecnici di E-Distribuzione intervengano per risolvere il disservizio che coinvolge tutte le utenze di via Pedralonga. «Se la linea non verrà potenziata - dicono i titolari - saremo costretti a utilizzare un gruppo elettrogeno per soddisfare il fabbisogno di corrente che aumenterà con l’incremento della clientela».

I disagi

Dopo anni di silenzio assordante, una nuova società ha riavviato l’attività di ristorazione nella suggestiva terrazza che guarda sulla costa di Baunei e sul golfo di Arbatax. Il battesimo del nuovo corso si è celebrato il 17 luglio 2020 e già allora i proprietari hanno fatto i conti con i primi disservizi. «Abbiamo lavorato tutta l’estate con il supporto di un gruppo elettrogeno. Siamo l’ultima utenza della via e questo, sotto il profilo tecnico, non ci aiuta», racconta la titolare Emanuela Cabras. Che adesso tutto vorrebbero fuorché rivivere un’altra stagione di disagi. «Di recente è andato in tilt il compressore di una cella frigo e il teleruttore per il forno della cucina. Lo scorso settembre un tecnico dell’Enel, che durante un sopralluogo ha accertato gli sbalzi di corrente, ci aveva assicurato che in 50 giorni lavorativi avrebbero sistemato. Siamo a giugno ma ancora la situazione non è migliorata. Confidiamo in una immediata risoluzione».

Il fornitore

In E-Distribuzione sono consapevoli dei disagi arrecati e parlano di motivazioni tecniche. «È un problema di bassa tensione di quella zona che risolveremo con i lavori che stanno iniziando. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, precisa che, «nell’ambito delle iniziative di potenziamento della rete esistente è in programma l’esecuzione di lavori di adeguamento, la cui conclusione è prevista entro luglio, che risolveranno definitivamente i problemi segnalate».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Alla fine

della scorsa

estate

ci avevano

promesso

una

soluzione

ma ancora

non si è

fatto nulla