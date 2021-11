Se la Regione scorda le bollette 

I campioni di sbadataggine sono all’assessorato agli Enti locali. Qui si sono accumulati quasi 580mila euro da pagare per servizi di vigilanza effettuati nel 2019 senza impegno di spesa. O meglio, sono stati impegnati 877mila euro che evidentemente non erano sufficienti. Altri 424mila euro – siamo sempre agli Enti locali – derivano dal mancato impegno di spesa nonostante la stipula di un contratto per rendere un immobile di via Caprera conforme alle regole di sicurezza del lavoro e antincendio. L’impresa ha fatto il lavoro ma non ha ricevuto nulla. Ancora nell’assessorato guidato da Quirico Sanna c’è un debito fuori bilancio di 685mila euro che deriva dalla fornitura di energia elettrica per adesione alla convenzione Consip senza impegno di spesa.

Nel calderone ci sono centinaia di migliaia di euro per utenze non pagate: bollette del telefono, canoni di leasing, spettanze varie. E tutto questo perché? «Nei mesi scorsi, non avendo un bilancio approvato», sostiene Francesco Agus (Progressisti), «la Regione non ha potuto saldare i propri conti, nemmeno quelli relativi alle più basilari spese di funzionamento». Cioè, spiega, «gli uffici non sono rimasti isolati e al buio solo perché gli operatori hanno deciso, in deroga, di continuare la fornitura: una figura di tolla, per usare un eufemismo».

Fuori bilancio per futili motivi, perlopiù legati a dimenticanze e a un’organizzazione carente negli uffici degli assessorati. Il debito è di 15,4 milioni da stanziare entro il 2021 e 31,4 da spalmare tra il 2022 e il 2024. Riguarda servizi ricevuti nel recente passato ma senza copertura. Non pagati, insomma. Da qui la necessità di un disegno di legge della Giunta, ora fermo in commissione Bilancio - dove è approdato ieri – perché l’opposizione vuole vederci chiaro. Anche se, replicano dalla maggioranza, «è un atto dovuto».

Fuori bilancio per futili motivi, perlopiù legati a dimenticanze e a un’organizzazione carente negli uffici degli assessorati. Il debito è di 15,4 milioni da stanziare entro il 2021 e 31,4 da spalmare tra il 2022 e il 2024. Riguarda servizi ricevuti nel recente passato ma senza copertura. Non pagati, insomma. Da qui la necessità di un disegno di legge della Giunta, ora fermo in commissione Bilancio - dove è approdato ieri – perché l’opposizione vuole vederci chiaro. Anche se, replicano dalla maggioranza, «è un atto dovuto».

Spese basilari

Nel calderone ci sono centinaia di migliaia di euro per utenze non pagate: bollette del telefono, canoni di leasing, spettanze varie. E tutto questo perché? «Nei mesi scorsi, non avendo un bilancio approvato», sostiene Francesco Agus (Progressisti), «la Regione non ha potuto saldare i propri conti, nemmeno quelli relativi alle più basilari spese di funzionamento». Cioè, spiega, «gli uffici non sono rimasti isolati e al buio solo perché gli operatori hanno deciso, in deroga, di continuare la fornitura: una figura di tolla, per usare un eufemismo».

La classifica

I campioni di sbadataggine sono all’assessorato agli Enti locali. Qui si sono accumulati quasi 580mila euro da pagare per servizi di vigilanza effettuati nel 2019 senza impegno di spesa. O meglio, sono stati impegnati 877mila euro che evidentemente non erano sufficienti. Altri 424mila euro – siamo sempre agli Enti locali – derivano dal mancato impegno di spesa nonostante la stipula di un contratto per rendere un immobile di via Caprera conforme alle regole di sicurezza del lavoro e antincendio. L’impresa ha fatto il lavoro ma non ha ricevuto nulla. Ancora nell’assessorato guidato da Quirico Sanna c’è un debito fuori bilancio di 685mila euro che deriva dalla fornitura di energia elettrica per adesione alla convenzione Consip senza impegno di spesa.

Servizi di vigilanza

La cifra più considerevole è di 26,8 milioni per servizi di portierato e vigilanza armata. La competenza è sempre degli Enti locali che complessivamente ha la “responsabilità” di sedici debiti. Seguono gli Affari generali con quattro, il Turismo e i Lavori Pubblici con tre e l’Industria con uno. Nell’assessorato di Gianni Chessa si sono dimenticati di corrispondere 74mila euro per la fornitura dei servizi per la Campagna “Pane fresco 2019” erogati dalla società Full Media Service. Sempre il Turismo non ha pagato 87mila euro derivanti dalla stipula del contratto per servizi di erogazione sul cloud Amazon A WS per i sistemi regionali del Turismo.

All’assessorato agli Enti locali c’è pure un caso fotocopie. Il contratto con Rti Copier Service Olidata prevede oltre al noleggio delle macchine anche la voce “costo copie” se nel periodo del noleggio è stato superato il numero delle copie comprese nel contratto. Ebbene, nel 2016, 2017 e 2018 il “costo copie” eccedenti rientrava nel range stabilito. Per l’anno 2019 si è registrato un debito fuori bilancio pari a 106mila euro.

Finanziaria 2022

In attesa dell’approvazione del ddl, l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino ha attivato i primi confronti in vista della Finanziaria 2022. Ieri ha aperto il dialogo con i sindacati. «L’occasione d’incontro è apprezzabile», ha commentato il segretario della Cgil Samuele Piddiu, «ma il confronto deve proseguire e fondarsi su impegni che vengano rispettati». In particolare, «l’accordo sulle misure di sostegno ai lavoratori siglato dal presidente della Regione è rimasto sulla carta». Piddiu ha posto anche il tema degli incentivi alle imprese «da vincolare alla creazione di nuova e buona occupazione», delle infrastrutture «su cui scontiamo un enorme gap», della necessità di «più risorse e di una legge dedicata al diritto allo studio», e di investire anche quest’anno sul programma Lavoras.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata