Se il padel unisce decine di atleti  con diverse abilità  

Un piccolo lancio di palla su un campo da padel, un volo gigantesco per l’inclusione e lo sport. Perché quello che si è tenuto ieri all’impianto sportivo Padel Club Santa Lucia di Cagliari in via Crespellani è stata la prima finale nazionale di “Padel Mixto” in tutta Italia, dove i giocatori si sfidavano in carrozzina, sulle protesi, sulle proprie gambe.

«È una giornata memorabile», dice in poche parole Alberto Borsetti, presidente del Msp Sardegna, ovvero il Movimento Sportivo Popolare, che ha organizzato l’iniziativa. Si sono sfidate le squadre di Sardegna, Veneto, Sicilia, Campania, Lombardia e Puglia. A vincere è stata la squadra lombarda, seguita da quella campana, mentre i sardi si sono classificati terzi. Ma è stata festa per tutti. Ogni squadra era formata da una persona normodotata ed una con disabilità, con ruoli alla pari.

L’idea è di Luca Alessandrini, presidente dell’Asd Roma: «È un primo effettivo test, pienamente riuscito. Le regole non cambiano, e così non serve trovare altri tre atleti con disabilità per farne giocare uno». «Li ho visti per la prima volta in azione a Pescara, e ho subito pensato di organizzare qualcosa», continua Borsetti. Popolarissimo in America Latina e sempre più in Italia, il padel conta milioni di praticanti. «Ho scoperto uno sport stimolante, che sottovalutavo», spiega Moreno Marchetti, 44 anni, del team sardo, «serve un grande sforzo fisico ma anche mentale». Marchetti gioca sulle sue due protesi: «Ho fatto atletica e tanti altri sport. La disabilità per me ha smesso di essere un peso quando l’ho accettata. Ma qui mi sento solo un atleta che fa sport».

D’accordo anche il suo avversario normodotato, Michele Giancaspro, 50 anni, del team pugliese: «Non sento alcuna differenza, e giocando contro di lui penso solo a vincere. Questo sport è veramente inclusivo». Merito della struttura del campo, con le pareti che facilitano il rimbalzo della palla; ma anche dello spirito sportivo di tutti: «Il padel ci fa sentire tutti sullo stesso piano, andiamo avanti a piccoli passi, insieme», dichiara Roberto Punzo, della squadra campana. «Per me è gioia, allenamento, salute, integrazione», commenta a caldo il milanese Giuseppe “Pippo” Galliano, «ma soprattutto, l'importante è farci tutti rispettare».