Se il formaggio pecorino ha la forma di una stella di mare 

«Ho un legame speciale con le maschere della tradizione sarda e con tutti i simboli che caratterizzano la nostra identità», sottolinea Michela Casiddu. «Così ho deciso di modellare i formaggi per esprimere lo stretto rapporto con la terra in cui nascono. Queste creazioni non potevano essere estranee alla nostra storia. Ho altre idee che spero di proporre presto. Non mi fermo. Ci saranno altre sorprese».

«Con le sculture di formaggio», racconta Michela, «voglio unire creatività e tradizione e rendere omaggio alla mia terra». L’idea si è sviluppata gradualmente: «Mio marito, che lavora in un caseificio, mi ha trasmesso l’arte della filatura del formaggio. Memorie tramandate nel contesto familiare che devono continuare a vivere. Ho cominciato per diletto nel tempo libero in occasione delle feste. I prodotti erano destinati ad amici e parenti. Filare il formaggio era un modo per dare spazio alla creatività, ho subito pensato che potevo fare di questa passione un lavoro. Sono diventata mamma, ma le nuove responsabilità non mi hanno fatto trascurare da un’attività che mi piaceva molto. Ho affinato la tecnica con l’obiettivo di dare a ogni prodotto un’anima e un tratto distintivo. Così è partita la sfida».

«Il cognome alla fine è stato utile. Da ragazzina venivo presa in giro, ora lo adoro». Michela è l’artefice del laboratorio artigianale “Su Casiddu” ad Assemini, in cui vengono create “sculture” di formaggio che richiamano la storia e le tradizioni della Sardegna. Nomen omen. Casiddu è il cognome che a Michela, nata a Quartu, 42 anni, ha indicato la strada. Un destino legato all’arte antica della lavorazione e produzione dei formaggi che in questo caso sembrano opere d’arte. Nascono nuraghi, pavoncelle, stelle marine, “pintaderas”, “mamuthones” con l’immancabile fazzoletto, persino forme di una Sardegna in miniatura. “Opere gustose”, da mangiare.

Sculture

L’ispirazione

Sapori

La tecnica è una memoria dinamica. Movimenti, dosaggi, manualità: «La mia tecnica è una particolare filatura mista con latte di vacca e pecora, vacca e capra e vacca, pecora e capra insieme. Non utilizzo macchinari, le mani sono la mia forza. Punto sull’abbinamento di sapori. Ogni prodotto ha un cuore diverso che può essere, a seconda dell’ispirazione, a base di mirto, bottarga, zafferano, porcini, guanciale, crema e noci». Ora c’è la stella marina, proposta estiva, in mostra nelle ultime rassegne dell’agroalimentare che l’ha vista protagonista. I prodotti vengono dipinti a mano con l’utilizzo della pellicola igienico protettiva per formaggi che può essere sfilata agevolmente.

La tradizione

I puristi potrebbero storcere il naso. L’arte di Michela Casiddu potrebbe essere interpretata come un sacrilegio, un’offesa a tesori che si sono conquistati negli anni fama e autorevolezza con prestigiosi riconoscimenti e sono legati a un rigoroso disciplinare di produzione. «Sono molto rispettosa della storia dei nostri formaggi e sono consapevole del loro valore sancito dalle tre Dop, le Denominazioni di origine protetta. Non credo di commettere un sacrilegio. Ho dato vita a un laboratorio artigianale. Lavoro con le mani, mani guidate dal cuore. Dedico molto tempo all’attività nel laboratorio. Non ho la presunzione di piacere a tutti, ma sono felice che i miei formaggi abbiamo ottenuto il gradimento di tante persone».

Il design

«Sono trascorsi vent’anni da quando ho cominciato a lavorare in questo ambito. Il bilancio», sottolinea con soddisfazione Michela Casiddu, «sinora è molto positivo. Ho cercato di creare, con lo studio e i sacrifici, qualcosa di innovativo senza trascurare i sapori, la qualità e l’immagine. Per il design ho chiesto il riconoscimento all’ufficio brevetti. Dopo più di un anno di verifiche sull’eventuale esistenza di creazioni simili il marchio è stato finalmente registrato. È stata accertata l’originalità. Credo che si mangi non solo con la bocca ma anche con gli occhi. Progetti per il futuro? Spero che i miei prodotti, già arrivati in Francia, viaggino tanto, raggiungano nuovi mercati e trasmettano l'amore per la nostra terra».

