Se il B&b è attraccato al molo 

Dormire su una barca cullati dal mare. Godere dello spettacolo dell'alba dal ponte. Una vacanza diversa dal solito,su un boat and breakfast. Al porto turistico Marina di Arbatax, sono tre le barche ormeggiate che offrono questo tipo di servizio.

Sicuramente un modo diverso di vivere il turismo non solo tra gli amanti del mare ma anche tra chi vuole concedersi una vacanza con ritmi più lenti. Si potrebbe pensare che non sia un'esperienza per tutte le tasche, un turismo di nicchia. Invece non è così, lo assicura chi porta avanti questa attività. Si passa dai 90 ai 140 euro a notte in questi giorni di settembre, a seconda del tipo di imbarcazione.

Il milanese

Renato Breda, 69 anni, è il proprietario delle barche Blue II e Blue III, rispettivamente di 12 e di 18 metri, ormeggiate sul pontile di transito del porticciolo. Delle vere e proprie case galleggianti con camere da letto, cucine, zone relax, bagni e prendisole a prua. Sono anche petfriendly. «Renato il milanese» così lo chiamavano da queste parti quattro anni quando ha avuto per primo l'intuizione di avviare quest'attività. Ora è conosciuto da tutti ed è semplicemente Renato di Arbatax: «Siamo stati i primi quattro anni fa a credere in questo servizio. Abbiamo un turismo di tutti i tipi, senza troppe pretese: cinesi, americani, europei. Agosto è il mese degli italiani. Lavoriamo da maggio a ottobre. In questo momento sulla Blue III alloggia una famiglia romena, mentre nella Blue II una coppia danese».

Comodità