«Se ci fossi stato gli avrei impedito di usare il trattore» 

«È come se avessi perso un figlio». Ignazio Etzi è il proprietario dell’azienda in cui ha perso la vita Nicola Melas, schiacciato dal trattore che stava guidando. Una tragedia che ha sconvolto la piccola comunità di Guasila. Nicola aveva solo 16 anni e tantissimi sogni ancora da realizzare. «Non riesco a crederci, non posso credere che sia successo veramente», continua a ripetere Etzi, allevatore 57enne molto conosciuto nel centro della Trexenta. È stato lui stesso a trovare il corpo senza vita del ragazzo.

Il racconto

«Nicola veniva spesso in azienda, amava tantissimo stare con gli animali – racconta l’allevatore – a volte mi dava una mano con il gregge. Lui qui era di casa. Infatti anche mercoledì mi aveva chiamato per dirmi che stava venendo a trovarmi. Io però non ero in campagna, così gli ho detto di aspettarmi». Forse la noia, forse solo la voglia di divertirsi, a quel punto il sedicenne avrebbe deciso di fare un giro con il trattore. «Se ci fossi stato io non glielo avrei consentito – continua Etzi –, se fossi arrivato in tempo lo avrei tolto di peso dal sedili». Scuote la testa l’allevatore, ripensando a quell’istante terribile in cui si è accorto della tragedia. «L’ho chiamato per chiedergli se fosse ancora lì, ma il telefono risultava spento. Quando sono arrivato, ho visto il trattore ribaltato in mezzo al campo, mi sono disperato perché ho capito subito quello che era accaduto», conclude il suo racconto l’allevatore, con voce rassegnata e gli occhi spalancati per costringersi a trattenere le lacrime.

Ignazio Etzi è un po’ un’istituzione a Guasila, maestro di arti marziali (ha salvato dalla strada diversi ragazzi), attivo politicamente (anni fa si era candidato a sindaco, senza successo), sempre in prima linea nelle lotte per il prezzo del latte. È una montagna umana, in questi giorni schiacciata da un dolore senza fine.

Il lutto cittadino

Dolore condiviso dall’intera comunità, che si stringe attorno alla famiglia Melas, alla madre Anna, al padre Oscar e al fratello Mattia che pochi mesi fa ha avuto un figlio. La sindaca Paola Casula ha proclamato il lutto cittadino, nel giorno del funerale che ancora deve essere fissato. Nicola frequentava la classe terza dell’istituto alberghiero di Villamar, il giorno prima della tragedia aveva offerto il caffè a tutti: compagni e insegnanti. Era molto generoso. La sofferenza traspare nelle parole di Maurizio Pibiri, dirigente dell’istituto d’istruzione superiore Vignarelli: «La morte di uno studente è la notizia più dolorosa che la comunità scolastica può ricevere e oggi noi piangiamo per Nicola. La nostra scuola era la sua seconda famiglia e lo ricordiamo con tutta la sua energia ricambiata dall’affetto e dalla dedizione di tutti coloro che hanno condiviso con lui questi anni scolastici, docenti, educatori, collaboratori scolastici, assistenti tecnici di laboratorio>.

L’inchiesta

Un’indagine per omicidio colposo è stata aperta dal pubblico ministero Nicola Giua Marassi. Il fascicolo al momento è ancora a carico di ignoti e conterrà l’informativa dei carabinieri che sarà consegnata già nelle prossime ore con i rilievi effettuati e le testimonianze raccolte. Il magistrato ha anche disposto l’autopsia sul corpo del giovane che potrebbe essere eseguita già nella mattinata odierna, così che la salma possa essere riconsegnata nel più breve tempo possibile alla famiglia. L’inchiesta, in ogni caso, è solo alle fasi iniziali e dovrà chiarire oltre alla dinamica dell’incidente anche come mai il giovane si trovasse alla guida del mezzo agricolo. Una prima ricostruzione ha ipotizzato che Nicola Melas fosse a casa dei vicini e, senza che nessuno se ne accorgesse, avrebbe preso il loro trattore per fare un giro.

