Se 27 anni vi sembrano pochi  Subsonica: «Facciamo festa?» 

Ve la ricordate quella notte al Poetto? Trentacinquemila braccia alzate, i telefonini accesi, la voglia pazza di ballare. Sul palco c’erano loro i Subsonica, e quello era Mondo Ichnusa il più grande evento dell’estate, rimasto, ahimè, adesso soltanto un lontano ricordo. Undici anni dopo la band, che nell’Isola è poi tornata tante volte, è di nuovo qui con il tour “Atmosferico 2022” a festeggiare il ventennale di “Amorematico”, l’album che l’ ha consacrata nell’Olimpo delle band italiane. Non una celebrazione vera e propria, ma l’occasione per rimettere in gioco quella attitudine al groove che, a partire dal singolo “Nuvole rapide”, segnò l’evoluzione dei Subsonica, trasformando i loro live in una sconfinata pista da ballo. Ed è impossibile non ballare tra le note di una scaletta emozionante su beat potenti e travolgenti. L’appuntamento è per venerdì alle 21.30 ad Alghero al Maria Pia nell’ultimo appuntamento dell’Alguer Summer Festival, organizzato grazie alla collaborazione fra la Shining Production, Le Ragazze Terribili, la Roble Factory e la Fondazione Alghero. A chiudere la serata sarà la celebre producer e dj algherese Elisa Bee. E di questo nuovo tour dei Subsonica parliamo con Boosta, all’anagrafe Davide Dileo 47 anni, co-fondatore, tastierista e co-autore di tutti i brani della band.

E allora Boosta, siamo in tempo di celebrazioni?

«Sì è vero! Già a inizio della pandemia avevamo voglia di celebrare “Microchip emozionale”, poi siamo arrivati a “Amorematico”, che era un disco coraggioso per un gruppo che viveva di live. L’idea del singolo “Nuvole rapide”, che non aveva ad esempio un ritornello, sembrava azzardata, ce lo sconsigliarono, invece poi pagò. E adesso siamo qui per questo ventennale che non è una celebrazione ma solo la voglia di fare festa».

Era comunque un disco bomba che segnò la carriera dei Subsonica.

«A me piace pensare che la carriera dei Subsonica sia stata segnata da tutti i dischi. “Amorematico” è stata una tappa. Vedo nel nostro gruppo, l’idea di un gruppo che ha perseguito una strada».