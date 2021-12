«Scuole sarde chiuse? Se la Dad è necessaria noi ci adegueremo» 

Omicron corre nel bel mezzo delle vacanze e rischia di rovinare il programmato ritorno a scuola dopo l’Epifania. Il timore si avverte anche nell’Isola, di fronte all’impennata dei contagi nei giorni di festa, e non è da escludere che il nuovo anno inizi con i cancelli degli istituti scolastici sbarrati. Ipotesi bizzarra? Tutt’altro, visto che parte dal dirigente del servizio di Igiene pubblica dell’Ats-zona Sud (Cagliari, Carbonia, Sanluri), Antonio Frailis. Se poi si chiede a un esperto, l’epidemiologo Giovanni Sotgiu ha la risposta pronta: «Decisione saggia».

Il dibattito

Ma la polemica monta in tutta Italia dal fronte dei contrari, che altro non sono che i genitori che lavorano e non possono tenere i figli a casa o chi teme che l’istruzione vada a rotoli nelle famiglie più fragili, senza supporti per una didattica a distanza. «Per quanto la Dad sia un problema per gli allievi», sottolinea il docente di Statistica medica dell'Università di Sassari, «ora c’è l’esigenza di tutela della loro salute», contro un virus che circola velocemente, soprattutto negli ambienti scolastici privi di sistemi di ventilazione adatti a bloccare l’avanzata della «terribile» variante del Covid. In questa fase, appunto, «bisogna cercare di tutelare la parte più fragile della popolazione, non tutti hanno completato il ciclo vaccinale, tanto più i bambini, non dobbiamo permettere che si contagino perché non è vero che non avranno conseguenze: i casi di long Covid pediatrico rappresentano un problema clinico importante, come insegna l’esperienza di Israele, con bambini che, pur asintomatici, finiscono per avere anche problemi neuropsichiatrici». E va seguito l’andamento del Covid in Inghilterra: il numero di ricoveri in ospedale della fascia pediatrica è salito a 564 nell’ultima settimana contro i 341 di sette giorni prima.

Ats-Sud Sardegna

Si prospetta un 2022 molto in bilico per la scuola, nonostante la parola d’ordine, di Governo e ministro (Patrizio Bianchi), è quella di sbarrare la strada alla didattica a distanza. L’esplosione di nuove infezioni nell’Isola è evidente che sia preoccupante, se a muoversi è l’Ats che scrive a Prefettura, Regione e ufficio scolastico regionale, invitandoli a considerazione l’opzione Dad per tutto gennaio nel Sud Sardegna. Anche perchè essendo venuto a mancare, in piena quarta ondata, uno dei presìdi come la scuola che consentivano di tracciare i contagi, ci si attende un ritorno in classe anche di studenti positivi, asintomatici ma contagiosi. «È evidente che i focolai di Villaputzu, Fluminimaggiore e Capoterra prendano origine dall’ambiente scolastico e dalla popolazione delle fasce d’età più suscettibili, in generale non vaccinate contro il virus, per poi estendersi agli altri e ai genitori degli alunni stessi, talvolta non vaccinati», si legge nella lettera firmata da Frailis. Da qui la richiesta «di valutare l’opportunità di disporre l’interruzione delle attività didattiche in presenza, per le scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio di competenza, per tutto gennaio, anche al fine di poter garantire una più rapida attività di tracciamento dei casi e contatti, arginando la diffusione del virus e agevolando le procedure di vaccinazione delle classi di età interessate».