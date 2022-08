Scuole, sarà un avvio in agrodolce 

Ferragosto è passato soltanto da qualche giorno, in tantissimi si stanno ancora godendo le vacanze, ma la ripresa dell’attività didattica negli istituti superiori prevista per il 14 settembre è davvero oramai dietro l’angolo. Che scuole troveranno al rientro gli studenti oristanesi? La verifica per capire come si stanno preparando le scuole (e se sono pronte) ad accogliere i ragazzi, parte dagli istituti tecnici, che complessivamente saranno frequentati da una popolazione scolastica di oltre tremila alunni.

Don Deodato Meloni

L’ Alberghiero e Agrario, sino al 31 agosto sarà guidato ancora dal dirigente Giandomenico Demuro, che dal 1 settembre andrà in pensione e sostituito da Bruno Sanna. «Le classi – spiega il dirigente - saranno dislocate, come negli anni precedenti, fra le sedi di Nuraxinieddu, viale Diaz e via Carducci, che ospiterà anche il centro di istruzione degli adulti. Per l’avvio delle lezioni – aggiunge Demuro- i 10 laboratori saranno pienamente operativi e si prevede di completare a breve i lavori di ammodernamento dell'azienda agraria». Il Convitto accoglierà 90 studenti, mentre tutte le aule saranno dotate di lavagne interattive con i lavori di installazione in via di completamento. «Non si rilevano particolari criticità – evidenzia il dirigente- se non per il riscaldamento di alcune aule al momento sprovviste, ma il tutto dovrebbe risolversi a breve con gli interventi della Provincia».

Othoca

All’Istituto tecnico industriale dove le lezioni inizieranno il 12 settembre, con due giorni di anticipo rispetto al calendario regionale, il dirigente scolastico Franco Frongia mette in luce il problema del personale. «Abbiamo bisogno di una quarantina di insegnanti precari che auspichiamo possano essere assunti entro i primi giorni di settembre in modo che l'anno parta senza problemi». Per quanto riguarda la struttura, aule, laboratori e palestre il dirigente non mette in evidenza particolari problemi. «Dopo questi tre anni difficili per consentire lo svolgimento dell’anno scolastico – spiega Frongia – la nostra scuola può senza dubbio garantire una istruzione adeguata e sottolineo che la Provincia, ogni qual volta è stata chiamata per alcune criticità è stata presente».