Scuole più sicure, ok al pronto intervento 

Un servizio che partirà entro fine anno, affidato a una ditta esterna che l’amministrazione di via Porcu conta di individuare nel giro di due settimane. «Decisione inevitabile», spiega il dirigente del settore Manutenzioni e Servizi teologici Giulio Barca, «attualmente non riusciamo a sopperire a tutte le richieste di manutenzioni sul patrimonio comunale con il personale del cantiere, prima di tutto perché non è numericamente sufficiente sia perché non è formato abbastanza sotto il profilo tecnico».

Un accordo quadro pensato soprattutto per gli edifici scolastici, dove puntualmente emerge qualche criticità, con i dirigenti - comunali e scolastici - che avranno a disposizione un numero di telefono per avere un pronto intervento anche nei festivi e negli orari notturni, come previsto nella delibera approvata dalla Giunta nei giorni scorsi. «Il servizio ci consentirà finalmente di intervenire subito ogni volta che si presenta un problema», commenta il vice sindaco Tore Sanna. «Ora si parte con circa 150mila euro, ma l’obiettivo è stanziare ulteriori risorse ogni anno».

Un servizio di pronto intervento per garantire manutenzioni immediate nelle scuole, negli stabili comunali, e - se necessario - nelle strade cittadine in caso di emergenze. Per ora ci sono poco meno di 150mila euro appena stanziati dal Comune, e un bando per affidare il nuovo servizio a una ditta esterna entro due settimane.

Scuole sicure

Ditta esterna

Le strade

L’accordo quadro approvato dall’esecutivo comunale si concentra sul patrimonio immobiliare, ma non preclude interventi urgenti anche nelle strade urbane ed extraurbane: dalla riparazione di buche e marciapiedi, al rifacimento parziale di vie dissestate. «Qualora fosse necessario l’impresa dovrà essere pronta anche a far fronte a questa esigenza, in base alle proprie competenze», sottolinea il dirigente Barca. «La priorità restano comunque le strutture di proprietà del Comune, dove di volta in volta sarà individuata la natura dell’intervento, stabilita da noi sulla base dei sopralluoghi svolti dai tecnici comunali, così come il costo per l’intervento», precisa il dirigente. «Questo ci permetterà di intervenire subito in caso di emergenze, senza dover attendere i tempi burocratici che inevitabilmente si devono affrontare per affidare qualsiasi tipo di lavori di manutenzione», aggiunge il vicesindaco. «Un problema che riguarda soprattutto gli istituti scolastici, dove si concentrano le richieste di intervento, dalle riparazioni strutturali alla messa in sicurezza degli impianti».

Il numero d’emergenza

A disposizione del Comune - e delle scuole cittadine - ci sarà un numero telefonico di pronto intervento «al quale l’impresa affidataria dovrà essere sempre reperibile, anche negli orari notturni e nei giorni festivi se necessario, per l’esecuzione di manutenzioni urgenti», annuncia il vicesindaco. «In questo modo non sarà più necessario aspettare gli orari degli uffici per poter intervenire nell’immediato».

