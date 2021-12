Scuole e palestre, sì ai cantieri 

Oltre settecentomila euro serviranno per mettere i sicurezza quattro scuole cittadine - dalle Medie di via Bach alle Elementari di via Firenze - seicentocinquantamila per la palestra scolastica di via Monsignor Angioni. Sono alcuni degli interventi inseriti nel primo anno del piano comunale delle opere pubbliche appena approvato dalla Giunta. «I progetti sono in dirittura d’arrivo», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «il prossimo anno partiranno i lavori che contiamo di completare prima del nuovo anno scolastico».

Al traguardo

Il progetto per la palestra di via Monsignor Angioni è alle battute finali. «Entro fine mese lo approveremo», dice l’assessore Conti, «si tratta di un intervento importante che però non intralcia l’attività scolastica, quindi il cantiere sarà più semplice da programmare con l’impresa». In cima all’elenco dei lavori previsti c’è il rifacimento degli spogliatoi, seguito dalla messa in sicurezza dell’impianto elettrico e di illuminazione di tutta la palestra. «Verranno realizzati anche gli interventi di adeguamento sismico e del sistema antincendio», sottolinea l’esponente della Giunta Milia, «tutto finalizzato a ottenere l’agibilità della struttura sportiva». Il tempo stimato per il cantiere è di sei mesi - salvo imprevisti - mentre le risorse a disposizione ammontano a poco più di 650mila euro: 512mila dal Patto per lo sviluppo della Città metropolitana, altri 150mila dai fondi dell’avanzo di amministrazione.

L’elenco

Cantieri in vista anche in quattro scuole cittadine. Poco più di 188mila euro sono dedicati alla messa in sicurezza delle Medie di via Bach, altri 177mila per la scuola secondaria di primo grado di via Turati, 187mila per le Elementari di via Firenze, e altri 150mila euro per la scuola dell’infanzia di via Milano: tutte risorse finanziate in parte dalla Regione con i progetti Iscola, e in parte con fondi comunali. «I progetti sono in fase di definizione», dice l’assessore Conti, «poi sarà necessario programmare i cantieri in collaborazione con i dirigenti scolastici in modo da non intralciare l’attività didattica degli studenti. Proprio per questo, insieme all’assessora alla Pubblica istruzione, siamo alla ricerca di un edificio con alcune aule vuote da utilizzare come alternativa quando sono previsti lavori nelle altre scuole». Anche perché i cantieri dovrebbero partire la prossima primavera, e concludersi durante le vacanze estive. In prima linea c’è anche l’assessora alla Pubblica istruzione e allo Sport Cinzia Carta. «Stiamo facendo tutto il possibile con le risorse che abbiamo a disposizione», aggiunge Carta, «dando la priorità alla sicurezza delle scuole così come degli impianti sportivi. Si parte con la palestra di via Angioni, ma l’obiettivo è rendere agibili tutte le strutture e dare finalmente risposte alle nostre società sportive rimaste senza impianti sicuri: un problema che abbiamo ereditato e sul quale stiamo lavorando dall’inizio del mandato».