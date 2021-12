Scuole chiuse per scabbia 

Dopo i casi di Cagliari e Monserrato, la scabbia irrompe anche nelle scuole di Assemini. È quanto trapela sui motivi delle ordinanze con le quali la sindaca Sabrina Licheri ha disposto la chiusura delle medie di via Cipro e della scuola dell’infanzia di via Porto Torres fino a lunedì. Un provvedimento necessario per consentire la sanificazione dei locali, frequentati in tutto da oltre 400 alunni, insegnanti e collaboratori scolastici.

Le ordinanze

La segnalazione dei presunti casi di scabbia (due sarebbero stati accertati tra gli alunni delle medie di via Cipro, uno in via Porto Torres) era stata comunicata giovedì sera dal dipartimento di prevenzione Zona Sud del Servizio di Igiene e Sanità pubblica di Ats. Da qui l’ordinanza della sindaca e gli avvisi di sospensione delle lezioni ai genitori degli alunni firmate dalle dirigenti scolastiche dell’asilo di via Porto Torres delle medie di via Cipro. In entrambi i casi gli studenti potranno rientrare in aula martedì. «Ats ha raccomandato di provvedere a una sanificazione straordinaria degli edifici scolastici di via Cipro e via Porto Torres per esigenze igienico-sanitarie», si legge nelle ordinanze firmate dalla sindaca Licheri. «Reputato di dover adottare ogni necessaria misura di cautela a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici, viene disposta la chiusura delle scuole da venerdì 17 dicembre a tutto lunedì 20 dicembre al fine di eseguire la prescritta sanificazione straordinaria dei locali scolastici». Nei provvedimenti anche l’incarico «alla responsabile dell’Area Manutentiva, Igiene urbana, Ambiente e Protezione Civile di provvedere alla sanificazione straordinaria degli edifici scolastici».

L’allarme

Quelli di Assemini sono i primi casi di scabbia nelle scuole cittadine. Contagi che però si sommano a quelli degli ultimi mesi in altri istituti dell’hinterland: decine di alunni colpiti dall’infezione da acaro contagiosa che causa prurito ed escorazioni sulla pelle. Gli ultimi casi – prima di Assemini – a Monserrato dove è stato necessario chiudere una scuola elementare e una media. A Cagliari invece negli ultimi mesi è stato necessario chiudere e sanificare decine di istituti: dal liceo classico “Siotto” alla sede di via Cornalias dell’istituto “De Sanctis Deledda”, fino ad arrivare alle scuole primarie delle vie Is Mirrionis e Castagne Vizza.