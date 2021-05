Scuole chiuse, infuria la polemica  

Tracciamenti dei contagi complicati a Carbonia e Iglesias, si infiamma la polemica. Genitori sul piede di guerra e dirigenti scolastici schierati per le riaperture. Surreale botta e risposta su Facebook tra il sindaco di Iglesias e il commissario Temussi.

La polemica

Non tutte le scuole sono state interessate dalle ordinanze di riapertura. Sono solo 7 a Carbonia e 6 ad Iglesias gli istituti che nella giornata di ieri hanno potuto riprendere le lezioni. Gli altri restano chiusi, ma genitori e dirigenti scolastici chiedono riaperture rapide. «Proseguiamo il monitoraggio e il tracciamento dei contagi per garantire riaperture in sicurezza, ma registriamo la totale assenza di Ats», scrive Mauro Usai sulla pagina istituzionale del Comune di Iglesias, ma tra i commenti, spunta inaspettatamente quello del Commissario Massimo Temussi: «Si sta esagerando, mai parlato di difficoltà nel tracciamento. Ho ribadito l’importanza di screening e tracciamento ma Lei e un altro Sindaco vi siete opposti. Ognuno si prenda le sue responsabilità, se si cita l’Ats a sproposito siamo pronti a prendere provvedimenti». Un commento che fa intuire il livello di scontro tra i soggetti. Ma il sindaco rincara la dose: «Smentisco la mia contrarietà alla campagna di screening, l’adesione del Comune di Iglesias è stata immediata e documentabile. Se non sussistono problemi nel tracciamento, ci spieghi perché molte famiglie attendono risposte dal 20 aprile». A stretto giro, decine di genitori sono intervenuti a commentare il post, portando all’attenzione del commissario numerosi casi ancora senza risposta. A confermare le parole del sindaco anche i dirigenti scolastici: «Spesso il tracciamento è iniziato tardi o addirittura non è partito. Questo crea enormi disagi alle famiglie e agli istituti – dice la dirigente scolastica della scuola Eleonora D'Arborea, Emanuela Pispisa – non è una critica, ma la constatazione di una situazione reale. Abbiamo casi di famiglie bloccate a casa e di alunni impossibilitati a rientrare a scuola per mancanza del certificato di negatività. Ats ci dica come possiamo renderci utili per sveltire i tracciamenti».

Aperture parziali

Sul piede di guerra anche i genitori degli alunni di quelle scuole ancora chiuse, ma non interessate da casi accertati di positività: «Nel nostro istituto non ci sono casi di contagio, ma la scuola non riapre – racconta Barbara Fanni, madre di 3 bambini rimasti a casa che studiano alla privata Camilla Gritti - stiamo facendo i salti mortali per seguire la Dad, non capiamo perché i nostri figli non possano riprendere le lezioni in presenza, qual è il rischio se non ci sono casi confermati? Abbiamo scritto una lettera alla sindaca, ci aspettiamo che ascolti le nostre ragioni». Ma c’è chi confida in un’imminente riapertura: «Informiamo i genitori ogni giorno su tutte le novità – dice Monica Cani, responsabile dell’asilo “L’albero amico” ancora chiuso – abbiamo fatto una videoconferenza con la sindaca, ci è stato garantito che il Comune farà di tutto perché lunedì si possa riaprire».

