Scuolabus e mense, giro di vite 

A scuola in pulmino, ma solo se si paga la retta in anticipo al momento dell’iscrizione al servizio comunale. Una novità che andrà inserita nel regolamento per il trasporto scolastico - proposta pronta ad approdare in Consiglio dopo la discussione nella commissione Pubblica istruzione - decisa dall’amministrazione di via Porcu per far fronte a ritardi ed evasione nei pagamenti. «È necessario fissare regole precise prima del nuovo anno scolastico», sottolinea la presidente della commissione Ketty Giua, che ricorda: «Stiamo parlando di un servizio che si paga in base alle disponibilità economiche, e in ogni caso chi ha un reddito basso ha diritto all’esenzione». Stesso problema riscontrato sul fronte della mensa scolastica, dove - non a caso - il futuro gestore dovrà occuparsi anche del recupero dell’evasione e della riscossione mese per mese dei pagamenti del servizio ristorazione.

Le regole

In cima alle novità, per quanto riguarda il servizio scuolabus, c’è la modalità di iscrizione che d’ora in poi sarà esclusivamente online attraverso il sito del Comune. Non solo: «Il mancato pagamento del trasporto, se non anticipato all’atto della presentazione della domanda, comporterà l’esclusione dal servizio nell’anno scolastico di riferimento», viene deciso nella proposta di delibera che a breve approderà nell’aula di via Porcu. «Questo per evitare ancora ritardi nel pagamento», precisa la presidente Giua, «anche perché poi diventa particolarmente oneroso recuperare le rette non versate regolarmente».

I ritardi

Il fenomeno – a detta degli uffici comunali - si concentra nel 60 per cento circa delle famiglie quartesi con figli che usufruiscono del servizio: poco meno di cinquanta alunni - la maggior parte residenti nel litorale - a fronte di un totale di 86 iscritti nell’ultimo anno scolastico. Ritardi che si traducono in un buco in bilancio di qualche migliaio di euro: risorse da versare mese per mese - con una media di 5 euro per bambino, 45 euro il costo totale all’anno - ma che di fatto il Comune non riesce ad incassare. «Eppure il servizio viene pagato in proporzione al reddito, per le famiglie in difficoltà, ad esempio, la tariffa viene praticamente azzerata con il contributo erogato dal Comune», sottolinea Giua. Mano tesa anche per un’eventuale rateizzazione: «Per gli importi superiori ai 100 euro il pagamento può avvenire in due tranche, una al momento dell’iscrizione e l’altra entro il 10 febbraio dell’anno scolastico in corso», viene spiegato nella proposta.