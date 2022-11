Scuolabus addio, familiari supplenti 

Sono una cinquantina i bambini e ragazzi che da due giorni a Gavoi non possono usufruire dello scuolabus. Il servizio del trasporto scolastico – che serve le scuole materne, elementari e medie del paese e relative famiglie che ne fanno richiesta - è sospeso fino a data da destinarsi, come si legge anche sul sito del Comune di Gavoi, dopo quello che si prospetta essere come un attacco incendiario al mezzo. Due giorni fa, durante la notte, il pulmino, di proprietà di una ditta del cagliaritano che ha vinto l’appalto, è andato in fiamme. Era parcheggiato nel piazzale di fronte al Commissariato di Polizia. Da lì partiva ogni mattina per accompagnare gli studenti a scuola. Adesso saranno i genitori a farsi carico del trasporto dei propri figli fino a quando il servizio non sarà ripristinato.

Danno alle famiglie

«Prima che un danno al mezzo, l’incendio dello scuolabus è un danno a un servizio essenziale che a Gavoi è offerto da decenni - afferma il sindaco Salvatore Lai – Non sarà facile ripartire: sia perché il danno alla ditta è consistente e non si potrà sostituire il mezzo in tempi brevi, sia perché prima di tutto bisogna andare fino in fondo e capire cosa è successo. Come amministrazione comunale ci auguriamo che le dinamiche dell’incidente si chiariscano il prima possibile: per chi offre il trasporto scolastico e per chi ne usufruisce non ci devono essere dubbi o timori. Faremo di tutto perché i bambini possano riprendere a viaggiare in tutta sicurezza».

Lo sdegno

Gavoi è un paese sorpreso dalle vicende che hanno riguardato lo scuolabus. È stata compresa la sospensione del servizio, di cui le famiglie fanno richiesta, contribuendo in parte alle spese con una quota, già versata, che va a unirsi all’intervento consistente del Comune. I genitori, preso atto della faccenda, si stanno organizzando per accompagnare i propri figli a scuola. «Chiedo pazienza ai cittadini per il disguido: è avvenuto un fatto grave, che ha colpito un mezzo che trasporta i bambini in un paese esteso come Gavoi - chiosa il primo cittadino – Un servizio storico che prima era gestito a livello comunale e che è stato via via esternalizzato, senza mai problemi. Il pulmino, negli anni, ha portato i nostri ragazzi a scuola, è stato utilizzato per le gite nel territorio. Ci siamo abituati, ma fino a quando non saranno chiarite le dinamiche dell’accaduto, non ci resterà che farne a meno: tutto il resto verrà risolto di conseguenza».