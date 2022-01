Scuola tra riapertura al buio e Dad 

La macchina è ufficialmente partita ieri mattina in tutta la Sardegna. Screening alla popolazione studentesca (oltre 180 mila ragazzi), o meglio ai volontari che sino a domani sera si presentano negli Hub o nelle palestre per sottoporsi gratuitamente al test rapido prima di poter rientrare domani in classe. Apertura che non verrà rimandata, assicura l’assessore regionale all’Istruzione Andrea Biancareddu, in linea quindi con quanto va affermando da giorni il ministro Bianchi. Ma le polemiche e alcune decisioni contrarie non mancano. A Nuoro, ad esempio, «Le scuole, pubbliche e non, dovranno attivare la Dad fino al completamento dello screening».

«Le scuole aprono»

«Sono contro la Dad ma ci sono dei limiti dettati dal buon senso che la fanno scattare – precisa Andrea Biancareddu – Fondamentali la tenuta degli ospedali, legata anche a quella della scuola visto che l’età media dei casi si sta abbassando; l’efficacia dei vaccini che impedisce forme gravi, se non letali, del virus e infine la percentuale dei vaccinati che per fortuna cresce anche nella fascia scolastica. Al momento niente giustifica per la Sardegna uno slittamento dell’apertura delle scuola ma alcune piccole restrizioni si possono attuare, penso alla gestione del servizio delle mense o ad attività come i corsi di canto». Biancareddu aspetta gli esiti dello screening «anche se al momento alcuni dati non fanno intendere ci sia una situazione grave». La scelta del Governo «è quella di vivere il più normale possibile; sappiamo che ci può essere un aumento dei casi ma non si può chiudere, men che meno la scuola dopo quel che hanno passato i ragazzi. Bisogna vaccinarsi e rispettare le misure di sicurezza anche perché, bene dirlo, se i ragazzi hanno preso il virus questi giorni non l’hanno fatto a scuola».

I casi Nuoro e Sassari

Il sindaco di Nuoro e la Asl hanno stilato un calendario di “chiamata” volontaria degli studenti negli hub per singole scuole sino a mercoledì e la campanella suonerà solo dopo l’arrivo degli esiti. «Gli istituti potranno riprendere l’attività in presenza una volta terminato lo screening. L’ordinanza, quindi, non riguarda le scuole che tra ieri e oggi effettuano i test», precisa Andrea Soddu. L’Università di Sassari invece «per tutto il mese interrompe le attività didattiche in presenza che saranno fatte a distanza».