Scuola media Loru da rifare a nuovo 

Cura ricostituente per la scuola media Loru, di via Deledda, a Villacidro. È stato approvato dalla Giunta comunale il progetto da 3.740.000 euro, di cui 2.992.000 derivanti da fondi del Pnrr e 748 mila (il 20 per cento) a carico del bilancio comunale. Con il progetto di fattibilità tecnica ed economica (il vecchio progetto preliminare), l’amministrazione aderisce all’avviso pubblico della Regione (Unità di progetto Iscol@) per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. Il progetto approvato prevede interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico.

Le opere

Sono previsti il rifacimento di tutti i pavimenti, dei bagni, degli impianti elettrici e del sistema antincendio. Un intervento di consolidamento strutturale consentirà di adeguare l’edificio alle più moderne e attuali normative antisismiche. La riqualificazione energetica riguarderà tutto l'edificio e in particolare consisterà nella realizzazione del cappotto termico sull’intera struttura, il rifacimento dell'impianto di climatizzazione con nuove pompe di calore ad alta efficienza per caldo e freddo, la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da 50 kilowatt e la sostituzione di tutti gli infissi. Il tetto sarà completamente smontato e rifatto. Il sistema di produzione di energia consentirà, grazie al sistema di accumulo, di sfruttare anche l’elettricità prodotta in eccedenza, rendendola disponibile nei momenti di scarsa insolazione, arrivando alla quasi completa autonomia energetica.

Energia autoprodotta

«Il progetto – sottolinea il sindaco Federico Sollai – mira a garantire agli alunni e al personale scolastico ambienti in grado di offrire la massima sicurezza e concretizzare la transizione alla sostenibilità mettendo l’accento sugli aspetti del risparmio energetico e dell’autoproduzione di energia. Continuiamo a considerare il momento della formazione e dell’educazione una tappa fondamentale per la crescita e lo sviluppo del futuro della comunità: rendere le scuole più belle e sicure – conclude il sindaco – favorisce la migliore vivibilità e fruizione degli spazi dove si promuove la cultura, antidoto a ogni povertà educativa e opportunità per i nostri ragazzi di partecipare da protagonisti alla vita attiva di domani».