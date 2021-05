Scuola, l’anno orribile: «Pagano i più fragili» 

Scuola, l’anno orribile. Dopo più di un anno di pandemia si fanno i primi bilanci. Anche la scuola di Isili mostra i segni di un anno difficile caratterizzato da aperture a singhiozzo, da focolai, zone rosse e lavori di manutenzione.

Le chiusure

Le difficoltà maggiori sono state registrate nelle due scuole superiori, l'istituto tecnico “Gino Zappa” e il liceo statale “Pitagora”. I settecento studenti sono stati in presenza soltanto per il 45 per cento del tempo; i ragazzi del liceo ad indirizzo linguistico e scienze umane faranno ritorno nei banchi di scuola soltanto il 10 maggio. Una percentuale di presenze più bassa rispetto ad altre scuole dell'Isola dovuta alle diverse battute d'arresto avute nel corso dell'anno. Per ben due volte Isili si è dovuta chinare di fronte al coronavirus: tra ottobre e novembre i contagi sono saliti a 150 e il paese è stato blindato per sei settimane; ovviamente sono state chiuse anche le scuole. Ad inizio anno si è sviluppato un focolaio nell'ospedale san Giuseppe e, nell’ultimo mese, la zona rossa ha bloccato di nuovo le attività scolastiche delle superiori e della terza media. Dopo poco c'è stata la chiusura anche delle scuole dell'obbligo per via dei nuovi contagi.

Le difficoltà

Tra le tante complicazioni anche quelle legate alla Dad (Didattica a distanza) che hanno messo a dura prova studenti, e famiglie e gli stessi insegnanti. «Le difficoltà maggiori», ha detto Marco Saba, dirigente scolastico dei due istituti superiori, «sono dovute ai problemi di connessione: ovviamente ci sono state ricadute sull'apprendimento dei ragazzi. E non possiamo non tener conto della situazione psicologica che hanno vissuto in questo periodo».

Il futuro

Per questo il dirigente guarda già in avanti al prossimo anno scolastico. »Stiamo valutando le opportunità offerte dal ministero», ha aggiunto il dirigente, «per quanto ci riguarda, non ci saranno corsi estivi. Puntiamo piuttosto a sfruttare le risorse messe a disposizione per l'inizio del prossimo anno così da colmare le lacune accumulate».

I più piccoli

Meno grave il bilancio per le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado. I bambini hanno trascorso in Dad circa tre mesi: anche in questo caso non sono mancate le criticità, in particolare alle Medie. «È mancato», ha detto il dirigente Giulio Anedda, «il pungolo degli insegnanti. E purtroppo si è accentuata la forbice tra gli studenti più motivati e quelli che invece stentano». I problemi hanno riguardato anche l'uso dei supporti tecnologici e l'autonomia nella gestione degli stessi da parte degli studenti. Una situazione che ha penalizzato i soggetti più fragili. Non l’unico ostacolo: rimane ancora vivo il problema dei trasporti che continua a preoccupare le famiglie e le scuole.

