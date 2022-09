Scuola inagibile, seggio chiuso 

Dopo la soppressione di uno sportello comunale a servizio dei cittadini nella vecchia scuola, da una decina di anni le porte si sono aperte solo per allestire il seggio elettorale, fino alle ultime elezioni amministrative. «Una fine scontata – aggiunge Floris- le pessime condizioni della struttura erano note. Si è scelta la soluzione peggiore: spostare i residenti. In un periodo in cui le urna sono sempre più deserte, il fatto di viaggiare potrebbe essere un motivo in più per il non voto».

«Affrontare quello che potremmo chiamare il viaggio della speranza per mettere una “X” su una scheda elettorale potrebbe essere un ostacolo al diritto di voto». Il capogruppo di minoranza di Sanluri, Salvatore Floris, in Consiglio comunale ha sollecitato la maggioranza a costituire il seggio elettorale nella frazione di Sanluri Stato. «L’obiettivo è trovare un equilibrio fra il non compromettere la rappresentanza e permettere a tutti di votare, soprattutto le persone anziane che in questo caso obbligatoriamente dovranno essere accompagnate in città», commenta Floris, a nome del suo gruppo consiliare.

Gli elettori

La borgata di Sanluri, 600 abitanti, per una buona parte residenti in aziende agricole e fattorie sparse nelle vaste campagne che circondano il piccolo centro, sono costretti a percorrere dai 10 ai 18 chilometri, andata e ritorno, ad ogni tornata elettorale. Lo storico seggio allestito nell’ex caseggiato della scuola elementare è stato chiuso nel 2020, dopo una perizia tecnica che ha dichiarato il caseggiato inagibile. Di fronte al rischio di pericoli di crollo, a partire dallo stesso tetto, l’amministrazione si è trovata con le mani legati: i sigilli sono stati una scelta sofferta.

Il seggio

Una elettrice, artista di fama internazionale, Annelise Atzori, commenta: «Togliere la possibilità di votare nel luogo di residenza, nel nostro caso distante dal Comune, è come impoverire la piccola borgata, tutti i servizi a Sanluri. Lasciateci almeno votare a casa nostra. Una passeggiata per un dovere è anche doverosa e anche piacevole».

Il progetto

«In Aula – ricorda il sindaco Alberto Urpi- ho già comunicato l’utilizzo dei fondi del Pnrr per progettare la messa in sicurezza della scuola. Non solo per le elezioni, ma per farne un centro di accoglienza e di servizi per la comunità». Il primo cittadino non ha gradito l’accelerata della minoranza sulla questione: «Fra la città e la frazione non c’è differenza in termini di impegno e di promozione. Farò di tutto per riaprire il seggio. Il voto è un diritto-dovere ed è giusto che gli elettori siano messi nelle condizioni di esercitarlo nel migliore dei modi. Soprattutto in locali idonei e sicuri».

