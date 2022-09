Scuola, il sabato restano tutti a casa 

La dirigente scolastica, Cinzia Fenu, motiva la scelta: «Abbiamo valutato tutte le possibilità e questa ci è sembrata la migliore. La decisione è dovuta a una situazione contingente, ossia la mancanza di personale Ata e la necessità di economizzare contro il caro bollette. Abbiamo adattato gli orari per andare incontro a bambini e ragazzi, che faranno d’ora in poi due pause da venti minuti ciascuna. Sia il Collegio docenti sia il Consiglio d’Istituto hanno votato quasi all’unanimità».

Il sabato tutti a casa. È questa la decisione presa dal Collegio docenti dell’Istituto Comprensivo di Sanluri per il nuovo anno scolastico. La motivazione principale è la mancanza di collaboratori scolastici, che non possono garantire la corretta apertura della scuola sei giorni su sette. Ma non meno importante è il fattore energia, che quest’anno pressa sulle scuole e i Comuni di tutta Italia.

La preside

La dirigente scolastica, Cinzia Fenu, motiva la scelta: «Abbiamo valutato tutte le possibilità e questa ci è sembrata la migliore. La decisione è dovuta a una situazione contingente, ossia la mancanza di personale Ata e la necessità di economizzare contro il caro bollette. Abbiamo adattato gli orari per andare incontro a bambini e ragazzi, che faranno d’ora in poi due pause da venti minuti ciascuna. Sia il Collegio docenti sia il Consiglio d’Istituto hanno votato quasi all’unanimità».

Nessun calcolo effettivo però è stato fatto sul risparmio di energia: «Si tratta di una decisione della scuola concertata con i rappresentanti dei genitori, nella loro autonomia e senza che ci abbiano coinvolto più di tanto. Sulla carta dovrebbe portare a un piccolo risparmio, stiamo a vedere», così il sindaco Alberto Urpi.

Il dibattito

La decisione non è passata inosservata, tanto da aprire un vero e proprio dibattito tra i genitori. C’è chi si dice favorevole alla misura adottata, in quanto bambini e ragazzi hanno più tempo per riposarsi e giocare durante il weekend, e chi invece è contrario per le troppe ore consecutive che gli studenti passano sui banchi. «A me piace molto l’idea», dice Silvia Skiba. «i bambini si riposano un giorno in più e hanno due giorni consecutivi in cui possono giocare e stare in famiglia. Siamo entusiasti».

«Credo sia una scelta positiva», interviene Mauro Montis. «Capisco il disagio di molte persone che avevano impostato la loro vita sul fatto che i figli andassero a scuola anche il sabato e che un mutamento repentino possa creare disagio, ma sul lungo periodo molti si renderanno conto che è una buona idea. Penso che dopo questo primo periodo di assestamento, tutti saranno contenti».

I contrari

Ma c’è anche chi dissente e preferisce restare anonimo. «La settimana corta pensata in questi termini non va bene», dice una mamma, «sia perché non sono stati interpellati i genitori, sia perché l’orario è pensato male. Si sarebbe dovuto organizzare un rientro infrasettimanale che non costringesse i bambini a stare troppe ore di fila sui banchi». Dello stesso parere un altro genitore: «Sono contraria a questa decisione, mio figlio è entrato quest’anno in prima elementare e mi rendo conto che per lui è troppo stancante stare sui banchi dalle otto del mattino alle due di pomeriggio».

