Scuola, il caos  prima delle lezioni 

Ieri pomeriggio, le bandiere dei Cobas, i fischietti e gli slogan per contestare le nomine mancate o quelle che portano gli insegnanti precari a fare i salti mortali per prendere la cattedra in scuole lontane tra di loro hanno invaso via Giudice Guglielmo, a Cagliari. «Chiediamo trasparenza e la rettifica delle nomine. - spiega Liliana Paulis, docente di musica - L'algoritmo sta generando una miriade di errori: colleghi che “spariscono” dalle graduatorie e difficoltà nel compilare le domande. Il 12 settembre sono state fatte le nomine, ma tanti colleghi e colleghe sono stati scavalcati da altri con un punteggio più basso».

Ieri il sit-in dei docenti a Cagliari, davanti all'Ufficio scolastico regionale, contro l'algoritmo che ha assegnato le cattedre. Oggi e domani – annuncia una nota del ministero dell’Istruzione indirizzata ai dirigenti scolastici della Sardegna –insegnanti e personale Ata aderiranno agli scioperi proclamati in Italia e all’estero dalle sigle autonome Sisa e Csle. Mentre gli studenti, oggi alle 9.30, manifesteranno in piazza Garibaldi al Fridays For Future, contro il cambiamento climatico sulle orme della svedese Greta Thunberg.

Il sit-in dei Cobas

Decine i precari presenti che hanno chiesto il ritorno al passato con le nomine in presenza. Nei cartelli, scritti con i pennarelli colorati tanti i messaggi indirizzati all’ufficio scolastico regionale: “Vogliamo lavorare”, “Basta precariato”, “Riprendiamoci la nostra dignità”. Una delle richieste, infatti, riguarda proprio la stabilizzazione del personale, almeno dopo tre anni di precariato.

L’ufficio scolastico

Peppino Loddo, direttore dell'Usp di Cagliari, non si è tirato indietro: «Non dico che non abbiate ragione, ma ci vuole tempo, stiamo lavorando per correggere gli errori: non è una cosa che posso chiudere in un giorno. Sui casi concreti mi prendo l’impegno di verificarli in prima persona e rispondervi. Sulle cattedre spezzate, possiamo solo rispettare quanto previsto dalla contrattazione: non le costituisco fuori dalle regole». In via Giudice Guglielmo anche una rappresentanza di studenti che fino allo scorso anno frequentava le scuole serali, all’Alberghiero a Sanluri. «Siamo arrivate in quarta - spiegano Nicoletta Zara e Patrizia Melis - ora ci comunicano, senza spiegarci il motivo, che il corso è interrotto: non possiamo andare a scuola per completare gli studi. Ci negano il diritto di concludere il nostro percorso dopo tanti sacrifici».

