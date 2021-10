Scuola di musica, è già polemica 

Ottanta persone vorrebbero imparare a suonare il pianoforte classico e moderno, altre 45 hanno chiesto di frequentare le lezioni di canto, 70 vogliono apprendere i rudimenti della chitarra, 43 si vogliono dedicare alla batteria, 9 all’organetto, 8 alle launeddas e altre 70 intendono avvicinarsi o perfezionare la propria conoscenza della musica. Non è stata ancora aperta, ma la scuola civica di musica ha già registrato un gran numero di preiscrizioni. Ma sul progetto, che costerà circa 150 mila euro, fioccano già le prime polemiche.

Le polemiche

«La nostra è una città ricca di offerta formativa musicale», attacca dall’opposizione Anna Crisponi, consigliera di Articolo Uno, «la banda da oltre 100 anni svolge il ruolo di animatrice di eventi culturali e offre la possibilità di imparare a suonare uno strumento a fiato o le percussioni già da giovanissimi, ma a Sestu abbiamo anche diverse altre scuole e professionisti che insegnano pianoforte, chitarra, violino, persino l'arpa. Mi pare inutile aprire un’altra realtà in un contesto così vivace e variegato. Non solo, la scuola civica entra in concorrenza "sleale" con chi vive di questo lavoro». Il concetto è chiaro. In città chi vuole avvicinarsi a uno strumento ha già la possibilità di farlo, mentre per i ragazzi il Centro Giovani comunale di via Pacinotti e le scuole Medie hanno già a disposizione strumenti musicali acquistati dall’amministrazione e piccole orchestre. «Perché spendere 145 mila euro così?», si chiedono dall’opposizione, «perché mettere a bilancio una voce fissa, che incide sulle spese correnti, quando ci sono tanti settori sono in sofferenza? Non sarebbe stato meglio usare le stesse risorse per incentivare chi già opera in questo settore?».

Pochi spazi culturali

Critiche anche sul fatto che si voglia ospitare la nuova scuola civica di musica nella cappella della Casa per Anziani di viale Vienna, dove prima c’era un’associazione che si occupava di scherma. «Non abbiamo spazi in cui accogliere attività culturali», conclude Crisponi, «e per questa iniziativa si utilizzerà in modo improprio la cappella. Sarebbe stato meglio che queste risorse fossero destinate alla biblioteca o alla creazione di uno spazio per eventi». Nell’attesa di capire chi verrà nominato alla guida della scuola civica di musica, l’opposizione annuncia battaglia.