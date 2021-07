Scuola di impresa nella blue economy 

Cipnes e Aspal insieme per creare nuova imprenditoria legata al mondo della nautica e all’economia del mare. È un importante progetto pilota quello che vede il Consorzio Industriale, in partnership con l’Agenzia regionale, promuovere un’azione di orientamento e riconversione al marittimo nell’ambito del progetto “Med New Job”, nato per la promozione delle politiche del lavoro in aree di crisi, e la creazione di occupazione sostenibile e di qualità, facente parte del programma di cooperazione territoriale europea interreg Italia – Francia Marittimo. La Blue economy approderà ad Olbia grazie a quindici giovani - dodici tra disoccupati o occupati in cerca di formazione specifica e tre auditori, - sui quali si investirà per un futuro da imprenditori di economia circolare. L’idea è infatti non tanto, e non solo, creare figure professionalmente appetibili alle aziende della filiera nautica ma soprattutto far nascere imprese innovative che alla stessa filiera siano contigue e necessarie.

Il progetto

Il percorso dei tirocinanti è appena iniziato e si svolgerà in tre fasi; un formazione teorica in aula; una seconda fase di job discovery nella quale il Cipnes guiderà i giovani nella visita alle aziende del territorio (alle quali si chiede di avanzare la loro candidatura); una terza ed ultima, finanziata da Aspal, di incontro e inserimento lavorativo: chi avrà ottenuto l’80% di frequenza avrà infatti accesso ad un tirocinio formativo presso un azienda ospitante. Al termine l’Agency del Cipnes sosterrà un business plan che potrà essere finanziato con “Resto al Sud”, che copre il 110% dell’investimento.

Le idee

Ovvi i motivi che rendono riservate le idee che hanno permesso ai candidati di accedere a quest’opportunità ma, fa sapere il Consorzio, alcune sono molto interessanti e innovative. «Attraverso il progetto europeo Med New Job il Cipnes intende contribuire alla promozione di quella crescita intelligente e inclusiva al centro della strategia Ue 2020 nella misura in cui da un lato accompagna istituzionalmente la nascita di nuove imprese che diversificheranno il tessuto produttivo dell’ economia del mare, strategica pe lo sviluppo della Sardegna – afferma Giampaolo Saba, responsabile della Divisone supporto alle imprese e sviluppo locale di Cipnes – dall’altro persegue un alto obiettivo socialee dando la possibilità a chi ha una propria idea imprenditoriale di valorizzare le conoscenze e competenze acquisite nel corso della vita lavorativa per crearsi una propria impresa e un futuro da protagonista nel cambiamento migliorativo del nostro territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA