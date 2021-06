Scuola Deledda, perizia nulla 

7

è il periodo in cui la scuola è rimasta chiusa per i problemi legati alla sicurezza. Gli alunni erano stati trasferiti in altri due istituti

Il rischio crollo sembrava imminente. La scuola media Grazia Deledda era stata chiusa in tutta fretta, gli studenti trasferiti in altri istituti mentre la Procura aveva aperto un fascicolo contro ignoti. A distanza di sette mesi il colpo di scena: la perizia che aveva decretato la “non idoneità statica dell’immobile” sarebbe errata. Inchiesta archiviata, l'edificio è stato dissequestrato.

La storia

La scuola a metà novembre era stata chiusa dall’oggi al domani. I contagi da Covid-19 non c'entravano niente, i problemi erano ben altri come aveva poi chiarito il Comune. La scuola secondaria Grazia Deledda non aveva superato le verifiche tecniche per la valutazione e classificazione del rischio sismico e statico, perciò l’allora dirigente del settore Lavori pubblici Roberto Sanna non aveva perso tempo e con un’ordinanza ne aveva disposto la chiusura immediata. «Dalla relazione della società di Ingegneria BLT & Partners di Cagliari emerge che la struttura non è idonea ad essere utilizzata per gli scopi per cui è stata realizzata - aveva spiegato Sanna in una nota ufficiale - non ci sono più le condizioni che consentono l’utilizzo della scuola». L’immobile non avrebbe avuto fondazioni in grado di sopportare i carichi ed i sovraccarichi, circa il 90 per cento delle strutture portanti (travi e pilastri) non sarebbe stato conforme alle norme di sicurezza.

L’inchiesta

L’istituto era stato subito sgomberato, la chiusura era misura di massima garanzia per gli studenti e per il personale. Nel frattempo però era scattata anche l’inchiesta, coordinata dal procuratore Ezio Domenico Basso. Sigilli alla scuola, fascicolo aperto contro ignoti ma con un’ipotesi di reato molto delicata come il crollo colposo. Immediati gli accertamenti tecnici da parte degli esperti dei vigili del fuoco, ci sono stati vari sopralluoghi ed erano stati anche acquisiti i progetti e la documentazione. Proprio l'attento studio degli atti avrebbe messo in luce alcune imprecisioni nei calcoli che avevano poi portato a dichiarare l’inidoneità della struttura. E così nei giorni scorsi il procuratore Basso ha ordinato il dissequestro della scuola, inchiesta archiviata.

Gli sviluppi

Adesso spetterà al Comune decidere il futuro dell’edificio (mentre già si sta investendo per la sistemazione dell'istituto dei Frassinetti) che da sempre ha anche un altro grosso problema: la presenza di amianto. È stato ottenuto un finanziamento per la bonifica della fibra killer, oltre mezzo milione di euro.

