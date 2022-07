Scuola d’archeologia: in Marmilla crescono i futuri Indiana Jones 

Gli studenti scelgono di venire a Siddi affascinati dall’opportunità di scoprire l’unicum rappresentato dalla cultura nuragica: «Non ho mai studiato questa civiltà – ammette Maddie Blackburn, 19enne americana studentessa di Archeologia in Inghilterra – e questa è una sfida importante per me e per la mia formazione». Poche conoscenze pregresse anche per Ryan Hallinan, 24enne californiano, già laureato in Storia: «Sto conoscendo meglio i nuragici e sto acquisendo competenze necessarie per svolgere questo tipo di lavoro sul campo», ammette. «Ho scelto la scuola estiva a Siddi per le dimensioni impressionanti dei monumenti e la loro complessità», confida invece Maisy Swift, studentessa all’università di Cardiff, che focalizza il suo interesse sulla continuità delle comunità dell’età del bronzo nel Mediterraneo e nelle isole britanniche. «Spero di conoscere meglio l'antica cultura nuragica, in particolare l’attività di culto svolta in pozzi e sorgenti. Grazie alla sapiente guida della direttrice Holt, sto nettamente migliorando le mie capacità sul campo», aggiunge ancora.

Il Progetto triennale Pran’e Siddi, costato al Comune circa 130 mila euro, si pone l’obiettivo di indagare sulle origini della civiltà nuragica e saranno i giovani archeologi della Summer School a farlo. Sulla Giara di Siddi si trova un sistema d’insediamento che risale agli inizi del Nuragico. Prevista una ricognizione di superficie con lo studio diretto dei monumenti e del paesaggio, utilizzando droni e Lidar (metodo di scansione col laser), con scavi al nuraghe “Sa Conca ‘e sa Cresia”. «Grazie all’aiuto degli studenti e degli operai del Comune Mauro Branca e Francesco Uras, stiamo mettendo le mani su un passato enigmatico: quello sulle origini della civiltà nuragica», dice Mauro Perra. «Per i prossimi anni pensiamo di estendere la collaborazione con universitari locali e gli istituti superiori, in modo che istruzione e formazione viaggino in parallelo e in sintonia», anticipa il sindaco Marco Pisanu.

Un mese per forgiare gli Indiana Jones del nuragico di domani: è l’ambizioso progetto del Comune di Siddi che punta a valorizzare le proprie risorse. Da una ventina di giorni, e fino alla settimana prossima, a Pranu ‘e Siddi si potrà ammirare una dozzina di giovani archeologi che prende parte alla Summer School organizzata per il primo anno nel Comune della Marmilla. La direzione del progetto è condivisa fra l’archeologo sardo Mauro Perra e l’archeologa americana Emily Holt. L’équipe di scavo composta da esperti e studenti della Sardegna, degli Stati Uniti, della Germania, del Lussemburgo, della Francia, di Panama e del Galles.

I dettagli

Il Progetto triennale Pran’e Siddi, costato al Comune circa 130 mila euro, si pone l’obiettivo di indagare sulle origini della civiltà nuragica e saranno i giovani archeologi della Summer School a farlo. Sulla Giara di Siddi si trova un sistema d’insediamento che risale agli inizi del Nuragico. Prevista una ricognizione di superficie con lo studio diretto dei monumenti e del paesaggio, utilizzando droni e Lidar (metodo di scansione col laser), con scavi al nuraghe “Sa Conca ‘e sa Cresia”. «Grazie all’aiuto degli studenti e degli operai del Comune Mauro Branca e Francesco Uras, stiamo mettendo le mani su un passato enigmatico: quello sulle origini della civiltà nuragica», dice Mauro Perra. «Per i prossimi anni pensiamo di estendere la collaborazione con universitari locali e gli istituti superiori, in modo che istruzione e formazione viaggino in parallelo e in sintonia», anticipa il sindaco Marco Pisanu.

I protagonisti

Gli studenti scelgono di venire a Siddi affascinati dall’opportunità di scoprire l’unicum rappresentato dalla cultura nuragica: «Non ho mai studiato questa civiltà – ammette Maddie Blackburn, 19enne americana studentessa di Archeologia in Inghilterra – e questa è una sfida importante per me e per la mia formazione». Poche conoscenze pregresse anche per Ryan Hallinan, 24enne californiano, già laureato in Storia: «Sto conoscendo meglio i nuragici e sto acquisendo competenze necessarie per svolgere questo tipo di lavoro sul campo», ammette. «Ho scelto la scuola estiva a Siddi per le dimensioni impressionanti dei monumenti e la loro complessità», confida invece Maisy Swift, studentessa all’università di Cardiff, che focalizza il suo interesse sulla continuità delle comunità dell’età del bronzo nel Mediterraneo e nelle isole britanniche. «Spero di conoscere meglio l'antica cultura nuragica, in particolare l’attività di culto svolta in pozzi e sorgenti. Grazie alla sapiente guida della direttrice Holt, sto nettamente migliorando le mie capacità sul campo», aggiunge ancora.

I ragazzi sono molto contenti dell'ambiente che hanno trovato in paese, il Comune gli garantisce vitto e alloggio presso alcune famiglie di Siddi. Non mancano gli apprezzamenti per i piatti della tradizione sarda. L’archeologa Holt è tutti i giorni con loro sul campo e si è posta degli obiettivi: vuole trasmettere la metodologia corretta per fare archeologia, da come si raccolgono i campioni di suolo fino a come si scava in base alla stratigrafia, capendo cosa si trova in ogni livello di terreno. Vuole anche trasmettere come ci si prenda cura dei manufatti rinvenuti: in osso, litici, ceramica o utensili vari che devono poi essere restaurati e consolidati in base alla singola necessità del pezzo. «Quando lasceranno la Sardegna dovranno avere un’idea molto precisa di come si fa uno scavo, in modo da poter applicare la metodologia corretta in qualsiasi altra situazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata