Scuola, corsa per finire i cantieri 

L’unico disagio è il trasferimento di quattro classi dal plesso di via Beethoven a quello di via Is Arenas sino a fine ottobre, causa cantieri di messa in sicurezza che slittano di qualche settimana.

Per il resto la prima campanella dovrebbe suonare il 14 settembre in tutti i plessi cittadini, compresi quelli interessati dagli ultimi lavori di ristrutturazione: da via Turati a via Palestrina, sino a via Cimabue dove è corsa contro il tempo per concludere gli interventi previsti e consegnare le scuole entro l’inizio della settimana prossima, prima dell’avvio dell’anno scolastico. «Stiamo cercando di limitare al minimo i disagi», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «si tratta di lavori necessari per avere scuole sicure e accoglienti».

La mappa

La mappa dei cantieri in corso parte dalla scuola media di via Bach, dove la ristrutturazione è in fase di conclusione ma nella parte esterna dello stabile. Mentre nell’istituto di via Turati i lavori di restyling sono terminati, manca invece da completare l’intervento richiesto per il rilascio del certificato antincendio. Fine cantiere in extremis nella scuola di via Cimabue dove l’impresa dovrebbe concludere oggi i lavori per consentire alla scuola di ripulire aule e corridoi e non intralciare l’avvio regolare delle lezioni martedì prossimo. «Abbiamo chiesto alla ditta di accelerare e terminare il cantiere in anticipo rispetto al termine contrattuale del 14 settembre, proprio per permettere le operazioni di pulizia e sistemazione della scuola prima dell’inizio delle lezioni», precisa l’assessore Conti. In corso i lavori di rifinitura anche nel plesso di via Palestrina, dove la scadenza del cantiere è prevista per il 14 settembre. Stop invece in via Firenze: qui l'intervento di manutenzione viene sospeso e rimandato a dicembre, durante le vacanze di Natale.

Classi trasferite

L’unico intoppo certo riguarda la scuola di via Beethoven, dove il restyling e la sostituzione degli infissi non si concluderanno prima della fine di ottobre. «Per motivi di sicurezza abbiamo deciso, insieme alla dirigente scolastica, di spostare quattro classi nel plesso di via Is Arenas», spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. «Una soluzione che crea meno problemi a studenti e genitori: la scuola è vicina e comunque si tratta d un trasferimento per un breve periodo».

I fondi

Tutti lavori finanziati con i fondi regionali del progetto Iscol@, quasi 2 milioni di euro se si considerano tutti i cantieri di manutenzione ordinaria e straordinaria iniziati lo scorso anno e in conclusione nei prossimi giorni nei cinque plessi scolastici. Oltre alle risorse comunali ricavate dall’avanzo di bilancio. Lunedì è previsto un vertice fra Comune e dirigenti scolastici per fare il punto dei cantieri in corso e definire un piano condiviso per interferire il meno possibile sulla ripresa dell’attività didattica. «Per i prossimi lavori previsti», dice l’assessore Conti, «stiamo cercando di trovare un plesso vuoto che di volta in volta possa essere utilizzato per ospitare gli studenti delle scuole interessate dai cantieri».

