Scuola civica di musica, via alle lezioni 

La commissione presieduta da Irene Sotgiu, amministratore unico Synesis srl, e composta anche da vari esperti, ha dunque scelto il direttore artistico della scuola civica locale. Boris Luciano Smocovich, di origine brianzole, si è diplomato in composizione a Cagliari nel 1993 e negli anni ha frequentato numerosi corsi di direzione d’orchestra. Già direttore della Polifonica di Is Mirrionis “Cantores Mundi” (dal 1993) e del coro della Pro Loco di Dolianova (1994), dal 2008 al 2019 ha diretto la Scuola Civica di Musica di Villacidro, Gonnosfanadiga, Collinas, Villanovafranca e Furtei.

Il Comune ha quasi ultimato anche la sistemazione dei locali nell’ex Casa per anziani di via Verdi che, assieme ai volontari del soccorso e ad un’associazione che si occupa dell’assistenza a bambini autistici, ora accoglierà anche i corsi che la scuola ha deciso di attivare, ottenendo una valanga di pre-iscrizioni.

È il maestro Boris Luciano Smocovich, classe 1963, il direttore artistico della Scuola Civica di Musica di Sestu che aprirà i battenti a fine mese.

Con la sua nomina, formalizzata nei giorni scorsi, è iniziato il conto alla rovescia per l’avvio delle lezioni del primo anno sperimentale.

Il Comune ha quasi ultimato anche la sistemazione dei locali nell’ex Casa per anziani di via Verdi che, assieme ai volontari del soccorso e ad un’associazione che si occupa dell’assistenza a bambini autistici, ora accoglierà anche i corsi che la scuola ha deciso di attivare, ottenendo una valanga di pre-iscrizioni.

Il maestro

La commissione presieduta da Irene Sotgiu, amministratore unico Synesis srl, e composta anche da vari esperti, ha dunque scelto il direttore artistico della scuola civica locale. Boris Luciano Smocovich, di origine brianzole, si è diplomato in composizione a Cagliari nel 1993 e negli anni ha frequentato numerosi corsi di direzione d’orchestra. Già direttore della Polifonica di Is Mirrionis “Cantores Mundi” (dal 1993) e del coro della Pro Loco di Dolianova (1994), dal 2008 al 2019 ha diretto la Scuola Civica di Musica di Villacidro, Gonnosfanadiga, Collinas, Villanovafranca e Furtei.

Al via i corsi

La gestione della scuola è stata affidata direttamente dal Comune alla società Synesis srl ed i corsi, che inizieranno entro qualche settimana, dureranno sino al mese di ottobre, con sospensione a luglio e agosto. Ci saranno corsi individuali di batteria e percussioni, canto moderno, canto lirico, chitarra classica, chitarra moderna, organetto diatonico, launeddas-sulittu, pianoforte classico e moderno e violino, ma anche lezioni collettive di canto corale con voci bianche e per adulti, musica d’insieme e propedeutica musicale. Nel primo caso ci saranno 25 lezioni individuali di circa 30 minuti con cadenza settimanale e un programma differenziato a seconda dei livelli, mentre le 25 lezioni collettive di materie teoriche dureranno 60 minuti. La retta di frequenza per l’intero anno è stata determinata dalla Giunta: 230 euro per i corsi individuali e 130 per quelli collettivi (previste riduzioni del 20% in caso di più allievi provenienti dallo stesso nucleo e del 50% se le famiglie hanno un Isee sotto i 10 mila euro.

Le adesioni

In questi giorni la società Synesis sta selezionando i docenti delle differenti discipline. Lo scorso anno, quando il Comune aveva chiesto ai cittadini che volessero iscriversi ai corsi di presentare le manifestazioni d’interesse, erano giunte in Municipio circa 100 richieste. L’amministrazione, in ogni caso, ha assicurato che in questi giorni saranno riaperti i termini di iscrizione. «Finalmente parte la Scuola Civica di Musica», annuncia la sindaca Paola Secci, che cura anche le deleghe alla cultura, «Un servizio prezioso che esiste già in altri centri della Città Metropolitana ed è finalizzato alla promozione della cultura musicale sul territorio attraverso l'offerta di corsi accessibili a tutti. Attività che arricchiscono l’offerta già presente nella nostra città».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata