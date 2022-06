Scuola all’aperto, patto coi bimbi  

«Hanno lavorato insieme per esporre la loro idea di scuola – spiega maestra Monica –. Proposte concrete, realizzabili». La docente auspica che gli spazi all’aria aperta della scuola «diventino fruibili per le lezioni e le attività laboratoriali e ricreative per grande parte dell’anno». Per maestra Serena, l'iniziativa ha tra i tanti scopi anche quello di «sviluppare comportamenti rispettosi dell'ambiente scolastico, in particolare il cortile, inteso come luogo di ri-creazione ludico e culturale, ma anche di educare alla cittadinanza attiva e al bene comune». I bambini hanno anche preparato dei cartelloni dove hanno illustrato il progetto, utilizzando dei rendering e dei disegni.

Protagonisti del progetto "Un sogno…la nostra scuola all’aperto", i bambini delle classi 3° e 5° dell’Istituto comprensivo “Alberto La Marmora”, che ha coinvolto i plessi di via San Gavino, via Monte Linas e via Capo d’Orso in un’iniziativa che ha come scopo quello di promuovere il più possibile la didattica all'aperto. A guidarli sono state le maestre di religione Monica e Serena. E martedì, alla presenza della preside Lisa Cao, gli alunni hanno illustrato le loro proposte al primo cittadino Tomaso Locci e all’assessora all’Istruzione Fabiana Boscu.

Alla fine hanno siglato un patto simbolico col sindaco. Strappando la promessa che l’amministrazione farà di tutto per dare gambe ai loro sogni: sfruttare al massimo gli spazi all’aperto, cortile delle scuole e parchi, per fare lezioni e attività didattiche.

Le proposte dei bimbi

Le maestre

L’assessora

Per l’assessora all’Istruzione Fabiana Boscu, «si tratta di un progetto importante che vede coinvolte le nuove generazioni che si formano come cittadini e cittadine responsabili, attenti all'ambiente e allo sviluppo sostenibile. I bambini delle scuole di Monserrato, accompagnati dalle docenti e supportati dalla preside, hanno mostrato responsabilità e senso di appartenenza al territorio consigliando al Comune quali secondo loro potevano essere gli spazi aperti da valorizzare. Un modello che in questo periodo di pandemia ha visto la scuola impegnata a trovare l’apprendimento in luoghi alternativi alla tradizionale aula. Un modo di far didattica – prosegue - già in atto con progetti outdoor, nelle scuole dell’infanzia di Monserrato con il progetto "La scuola nel bosco". Si mette dunque al centro la relazione: con i bambini, tra i bambini e con il mondo e si offrono ai docenti grandi opportunità di accogliere le emozioni dei piccoli, che in quest'ultimo periodo hanno dato prova di grande coraggio, impegno e spirito di adattamento. È l’occasione di aprirsi al territorio e creare sinergia tra istituzioni, territori ed enti locali».

Il patto col sindaco

A fine incontro è stato firmato il protocollo simbolico per concretizzare le proposte tramite finanziamenti comunali. «È un progetto fortemente voluto dalla nostra amministrazione», dichiara il primo cittadino Tomaso Locci, «vogliamo incidere sul miglioramento delle scuole, anche attingendo da fondi del nostro bilancio. Dal 2016 a oggi, tra finanziamenti comunitari e comunali, abbiamo speso più di 9 milioni di euro per le scuole».

