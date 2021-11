Scuola allagata, gli studenti restano fuori 

Sono circa le dieci quando un folto gruppo di ragazzi si ritrova davanti all’ex convento. Cori e striscioni accompagnano la protesta per chiedere una scuola più sicura dove poter seguire le lezioni senza paura. «Il nostro preside», spiegano le rappresentanti dell’istituto, Chiara Porru e Aurora Piras, entrambe diciottenni, «ha fatto diverse segnalazioni alla Città metropolitana ma queste non hanno avuto seguito. A scuola ci sono infiltrazioni, tubi rotti. La maggior parte delle classi sono allagate, la palestra è inagibile. È stata chiusa anche la biblioteca anche questa allagata e diversi laboratori».

Al suono della campanella sono rimasti in cortile e da lì si sono poi spostati davanti all’ingresso dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari, sede istituzionale del sindaco Graziano Milia. Un tentativo di chiedere aiuto all’amministrazione quartese che non ha competenza però sulle scuole superiori che fanno capo alla Città metropolitana.

Le prime ad allagarsi sono state alcune classi, poi è toccato alla palestra, alla biblioteca e a diversi laboratori. Muffa e infiltrazioni d’acqua non sono una novità all’istituto tecnico Levi di Pitz’ Serra ma la situazione è degenerata dopo i violenti nubifragi dei giorni scorsi. Così ieri gli studenti dell’istituto hanno deciso di scioperare.

L’incontro

Una delegazione degli studenti è stata ricevuta da Milia che ha promesso di contattare i responsabili tecnici della Città Metropolitana per sollecitare gli interventi. E così, poco dopo la folla si è dispersa e da oggi le lezioni dovrebbero riprendere normalmente.

L’istituto

Il Levi si divide in due sedi commerciale e industriale, «e chi più chi meno, vive gli stessi problemi» aggiungono le due studentesse. «È crollato anche un cornicione. Noi non ci sentiamo sicuri e siamo venuti qui per chiedere al Comune di sollecitare gli interventi a chi di competenza». Di recente la Città metropolitana ha stanziato per l’istituto tecnico Levi circa un milione e mezzo di euro per interventi di messa in sicurezza. È in corso l’iter burocratico e i cantieri dovrebbero aprire in primavera.

Il dirigente

«Ogni volta che c’è un problema di manutenzione», spiega il dirigente scolastico Massimo Siddi, «noi facciamo subito le segnalazioni alla Città metropolitana. Le problematiche maggiori sono quelle legate alle infiltrazioni. I tecnici della Città metropolitana sono già intervenuti nella parte dell’ex Giua per sistemare una cisterna parallela a un muro e oggi dovrebbero proseguire con le altre emergenze». La realtà è che «ci sono da rifare i tetti, il problema è nelle coperture e nelle guaine che non sono mai state sostituite. Al tecnologico abbiamo dovuto spostare alcune classi. Ma comunque allo stato attuale non ci sono pericoli di crolli>. Per quanto riguarda la palestra, «quella del commerciale è stata rifatta due anni fa ma ha problemi di infiltrazioni pesanti. Forse si sono rotti i canali di scolo».

Le competenze

Nel corso del breve incontro con gli studenti Milia si è detto dispiaciuto per la situazione e ha spiegato che in quelle scuole quando era presidente della Provincia aveva investito molto. Ha poi però ribadito ai ragazzi che adesso la competenza è passata alla Città metropolitana promettendo di contattare i tecnici responsabili per sollecitare gli interventi. Missione compiuta quindi per gli studenti che sono poi tornati a casa in attesa di ritrovarsi oggi in aula.

