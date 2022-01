Scuola, a settembre più corsi e meno studenti 

Meno alunni e più corsi di studio: è l’equazione che salva le tre autonomie scolastiche a rischio del Medio Campidano, ovvero lo storico liceo classico Piga di Villacidro, l’istituto professionale Volta di Guspini, l’istituto comprensivo di Arbus. L’ufficialità è della Regione con l’approvazione della “Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa”, dopo l’impegno a rappresentare nelle sedi nazionali competenti la definizione di parametri più confacenti alle specificità della Sardegna.

I numeri

Nell’anno scolastico 2022-2023 il Campidano potrà contare ancora sulle tre autonomie scolastiche del classico di Villacidro, dell’alberghiero e dell’istituto comprensivo di Arbus, dell’Agrario di Villacidro. Salvi gli uffici di presidenza e di segreteria, grazie al legislatore nazionale che, per i prossimi due anni, ha previsto una riduzione temporanea delle soglie minime di alunni per attribuire l’autonomia, necessaria ai fini dell’assegnazione di un dirigente scolastico e di un direttore dei servizi generali e amministrativi a tempo indeterminato. La deroga prevede il passaggio da 600 a 500 alunni e da 400 fino a 300 nelle piccole isole, nei comuni montani, in aree geografiche particolari. Bollino verde, dunque, per il Piga di Villacidro che di studenti ne ha 386: 171 all’indirizzo classico e 215 al linguistico. Stessa sorte per l’Istituto comprensivo di Arbus con 386 alunni e per l’Ipsia di Guspini: 368 studenti, cui 78 frequentano l’indirizzo di manutenzione ed assistenza tecnica, 79 l’Agrario di Villacidro, 25 il corso dei servizi sociali, 186 l’Alberghiero di Arbus.

I corsi serali

Aumentano i corsi serali per gli adulti con sede a Serramanna. Coinvolti circa 800 ex scolari che non hanno conseguito il diploma di licenza media in 8 Comuni: Barumini, Samassi, San Gavino, Sardara, Serrenti, Serramanna, Villacidro e il carcere di Is Arenas. Fra le novità, un corso serale per il diploma di pasticcere dell’Alberghiero. «Il laboratorio – ricorda la dirigente scolastica, Mariella Vacca – è già avviato. Confidiamo in ulteriori finanziamenti per completare le attrezzature. Soddisfatti anche per il nuovo percorso di studio all’Agrario di Villacidro che consente una qualifica di dirigente di azienda agricola». Deluso il preside del Buonarroti di Guspini, Mauro Canu: «Abbiamo chiesto l’attivazione di corsi per elettricisti e operatori meccanici. Siamo stati esclusi. Cercheremo di capire le motivazioni. Resta attivo il settore informatico a Serramanna».