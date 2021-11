«Scrivere aiuta a capire il mondo» 

«Ero in Sudan, un paese schiacciato da una crisi profonda, col dramma degli sfollati, degli assalti ai villaggi, delle violenze sulle donne, un paese che nel 2004 era in cima all’agenda dell’Onu, una terra da pacificare. E nel contrasto alla guerra c’è una forte e imprescindibile connessione tra l'animo di ognuno di noi e la società. Con la scrittura ho iniziato a trovare una convergenza tra la mia professione, il mio percorso di persona, e i temi più ampi. Scrivere mi ha permesso di continuare a coniugare questi due ambiti. A ben guardare non ci sono tanti ambasciatori che scrivono romanzi».

Quando viveva a Karthoum andava spesso vedere il punto in cui il grande Nilo Bianco raccoglie l’acqua del Nilo Azzurro. Un incontro di fiumi, una “convergenza” della natura, un punto di contatto che genera altro. E in fondo è stata questa la costante ricerca, figlia di un profondo bisogno di comprensione, che ha spinto Lorenzo Angeloni, 63 anni, perugino, ambasciatore, a coltivare la scrittura parallelamente al suo lavoro di diplomatico. Professione che lo ha portato in giro per il mondo, dal Vietman al Sudan, all’India, per fare ritorno a Roma, alla guida della Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli Esteri. A Cagliari per un convegno promosso dall’Isprom sulla cooperazione internazionale accetta di raccontare la sua anima più segreta, quella di scrittore: «Scrivo appena il lavoro me lo concede: mattina, sera, notte. Di sicuro accade che nella testa si apra un cassetto, si faccia strada un’idea e su quella si innesta una storia».

Ambasciatore, quando e come ha scoperto questo bisogno?

Un suo romanzo, uscito nel 2016, ha un titolo evocativo “La quarantena”. Si affronta “l’insostenibile aridità di una vita colma di successi materiali ma priva della capacità di vivere emozioni e sentimenti, e il tema del contagio, nelle sue molteplici accezioni, sociali, sanitarie, psicologiche”.

«Un romanzo scritto in Vietnam, dove sono arrivato sette anni dopo la prima epidemia di Sars e già da allora i medici parlavano della mutevolezza di questo virus e la comunità scientifica si diceva sicura di un suo ritorno. Ma superata la crisi, la cosa era finita lì, nel dimenticatoio, morta e sepolta e questo fatto mi ha colpito davvero tanto; al tempo stesso coglievo però il contagio della paura, un sentimento nato con l’11 settembre e gli attentati terroristici, con Lehman Brothers, con il crollo delle certezze. La quarantena del titolo è la quarantena dell’anima e dei sentimenti di un uomo che vive ingessato, nonostante abbia tutto. È un romanzo ambientato nell’ospedale francese di Hanoi, che risponde all’esigenza di cercare di capire che cosa c’è nella diffusione delle paure».

Cinque anni dopo com’è questa “insostenibile aridità”?

«La vita sospesa è ripresa con le dinamiche di prima, in parte si sono accelerate ma il contagio delle paure si è certamente esteso. Pensiamo alla paura del vaccino, restiamo in un mondo dove il terrorismo non è affatto scomparso, basta pensare all’Afghanistan».

“In Darfur” lei ha trasfuso la sua esperienza di lavoro in una narrazione romanzata

«È un libro ispirato a fatti verissimi. Il personaggio è un diplomatico “spedito” in Darfur che attraversa una sua crisi e si ritrova a vivere in una situazione estremamente complessa. Si mette in gioco e finisce con l’avere una visione originale che non viene ascoltata e questo non fa altro che alimentare la sua crisi personale».

In “Dietro le mie quinte” c’è invece la fine di una coppia

«In “On writing”, la bibbia per chi vuole scrivere, Stephen King dice “scrivete di un tema che conoscete profondamente o scrivete di un tema che vi assilla e non comprendete fino in fondo”. Apparentemente una contraddizione, ecco, a me assilla il fatto che quando una coppia si separa esplodano sentimenti di rabbia, di violenza che troppo spesso sfociano nei femminicidi. Questo è un tema di cui gli uomini non hanno ancora imparato a parlare. È il maschio la figura più fragile, è lui che non ha ancora capito che il rapporto di coppia è cambiato, che la donna conquista i suoi spazi e che è necessario un approccio diverso al rapporto. Il mio uomo è stato lasciato, alla fine però riesce a farsene una ragione, a crescere, a diventare più ricco. Certo, è un problema di cultura».

India, il Paese dove lei è stato prima del rientro a Roma. Che ruolo è destinato a giocare?

«L’India è un Paese che non si può riassumere per l’intreccio di persone, di culture, di religioni, nel quale non sono mai riuscito a trovare un angolo per scrivere. Devi cercare di comprendere come gli indiani – musulmani o indu – si approcciano all’esistenza. È un Paese molto indietro con una straordinaria potenza demografica, con mezzi e risorse, una spaventosa povertà da combattere e la metà della popolazione che vive nell’India rurale. Sarà comunque un player importante e lo sarà perché ha saputo godere della simpatia internazionale. È una democrazia e tale è rimasta dopo l’indipendenza anche se è lenta. Un mix umano particolare: penso alla concezione della donna ma anche a una bontà da cui noi possiamo solo imparare».

India per noi italiani è il caso Marò, che lei ha chiuso.

«È davvero incredibile come un incidente, perché di questo si è trattato, si sia trasformato in un trambusto internazionale, con rapporti diplomatici congelati. Per fortuna tutto si è ricomposto e le famiglie delle vittime sono state risarcite».

Un altro episodio che ha colpito l’opinione pubblica è l’omicidio in Congo dell’ambasciatore Attanasio.

«C’è un’inchiesta in corso. Per la mia esperienza, quando sono stato in Darfur, ho più volte dovuto fare cambi di programma improvvisi. Voglio dire che chiunque vada là per lavoro è esposto a situazioni di rischio, controllabili solo con misure di sicurezza create da una rete. Non c’è il rischio zero».

Mediterraneo, rapporti internazionali, immigrazione, patto per l’export.

«L’obiettivo è creare un mix di convergenze per incentivare lo sviluppo, costruire un tessuto produttivo, contenere l’emigrazione, governare in prospettiva la crescita di questi Paesi. Il vantaggio di avere una rete esistente consente di dare supporto a chi vuole entrare nel mercato internazionale».

Meno romantico dello scrivere...

«Più utile».

