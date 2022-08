«Scrivendo ho vinto la depressione» 

Il suo ultimo lavoro si chiama il “Senso della vita”; quello precedente, “Zero limiti”. Alle spalle ha altre due pubblicazioni: “Fotogrammi dell’anima” e “Il killer e la ragazzina”. Tutte raccontano una o più storie diverse e parlano di amore, condivisione. Ma anche di disabilità, di rinascita e di riscatto. Il ricavato di ogni libro viene donato in beneficenza: è la scelta che Augusto Sunda, 48 anni quartuccese doc, ha fatto da quando ha preso per la prima volta in mano la penna e ha messo nero su bianco sensazioni, emozioni, paure e storie di vita.

Il racconto

«I miei libri nascono per fare beneficenza», precisa l’uomo, «sono convinto che si debba sempre donare. Sia spiritualmente che materialmente: ho fatto di questa decisione il mio cammino, grazie anche al supporto e al sostegno di mia moglie. Non navigo nell’oro, ma poter essere d’aiuto agli altri mi arricchisce tanto. Per ogni libro ho scelto un’associazione. I ricavati del primo sono andati all’associazione “Tutti per Gioia”. Quelli degli ultimi quattro, invece, sono stati destinati a un’associazione che si occupa di arte terapia, un progetto indirizzato soprattutto agli uomini e alle donne che hanno sofferto o soffrono di depressione».

Augusto Sunda, che per il suo carattere estroverso ama definirsi «un po’ uomo un po’ bambino», si è avvicinato alla scrittura dopo un’esperienza lavorativa negativa che lo ha fatto cadere in una brutta depressione. Oggi per lui scrivere significa amare, condividere e dire grazie all’universo per avergli dato una seconda possibilità. «È stato davvero un periodo molto doloroso e particolare della mia vita e qualche anno dopo, solo nel 2009, ho iniziato ad appassionarmi alla lettura. Non so come definire la mia depressione, ma ora, dopo tanti anni, posso dire che quella sofferenza mi ha portato a guardare la vita da un’altra prospettiva e a ricevere tanti doni. Oggi mi occupo di assistenza ai disabili, in particolare sono al fianco di un amico con la sclerosi multipla. Ho fatto tanti lavori in vita mia, ma mai nessuno mi ha arricchito come questo».

La svolta