«Screening, momento sbagliato» 

Ora che la campagna vaccinale è avviata, in città e in provincia arriva lo screening di massa Sardi e sicuri. «A cosa servono adesso i tamponi?». La domanda rimbalza tra le associazioni dei cittadini e il Tribunale del malato alla vigilia della due giorni di test voluta dalla Regione e dall’Ats in programma sabato e domenica. Il piano del microbiologo Andrea Crisanti viaggia in ritardo così come il programma delle vaccinazioni.

Lo screening

In città si parte sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 nelle palestre di Torangius, San Nicola e in quella della scuola media in viale Marconi. Lo screening proseguirà domenica. «Come presidente del Distretto sanitario ho fornito subito la mia collaborazione per queste due giornate – ha commentato il sindaco Andrea Lutzu - abbiamo allestito le postazioni dove saranno effettuati i tamponi. Va ricordato che questi test a tappeto sono importanti perché si raggiunge un target più ampio, soprattutto ci permette di analizzare una parte della popolazione significativa come i giovani». Saranno impegnate diverse associazioni per gestire al meglio la campagna. «Siamo impegnati anche con le vaccinazioni – va avanti – Non sono un medico, ma forse sarebbe stato opportuno promuovere prima questo screening e non in questo momento in cui siamo impegnati tutti i giorni anche all’hub di Sa Rodia per le somministrazioni quotidiane dei vaccini».

I commenti

«Più che sorridere direi che mi viene da piangere - commenta Maria Grazia Fichicelli coordinatrice di Cittadinanzattiva - la prevenzione è importante ma andava fatta prima, molto prima, non ne vedo l’utilità in questo momento. Quelle risorse potevano essere utilizzate per sanare i molti deficit della sanità della nostra provincia». La responsabile dell'associazione fa sapere che «ci sono tante persone con patologie oncologiche, solo per citarne alcune, che non riescono a fare i tamponi per essere sottoposti ad interventi chirurgici – sostiene - Hanno difficoltà a contattare la Assl anche solo per chiedere qualche informazione».

Le reazioni

«Credo che sia uno spreco di risorse pubbliche - commenta Giorgio Vargiu, presidente Adiconsum - adesso servono soprattutto più vaccini per mettere al sicuro la popolazione». Anche il presidente dell’Ordine dei medici Antonio Sulis sottolinea che «la campagna di screening viaggia con notevole ritardo – ribadisce – Noi continuiamo a proporre il rafforzamento della campagna vaccinale. Sarebbe opportuno allargarla ai giovani e ai lavoratori del commercio che stanno pagando i ritardi della Regione».

