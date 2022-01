«Screening agli studenti e riapertura il 10» 

La parola d’ordine è: tutti a scuola. E guai a chi (ri)tira fuori la Dad. Alunni a casa? Mai più, se non – unica concessione sfuggita a Franco Locatelli (Cts) – «l’ultima cosa che faremo». Il Governo non cede e, nonostante più d’uno lo tiri per la giacca, la linea dura resiste: si torna in classe come previsto, il giorno dopo l’Epifania o il lunedì successivo. Nessuno spiraglio alla richiesta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che puntava a prendere «20-30 giorni di pausa per maggiore serenità di alunni, famiglie e personale scolastico». Ma tant’è. A pochi giorni dalla fine delle vacanze, in Sardegna non è ancora detto che il 7 gli studenti sardi ritorneranno tra i banchi. Perché se è vero che l’ipotesi didattica a distanza è al tramonto e che l’invito dell’Ats di lasciare chiuse le scuole per tutto gennaio nel sud dell’Isola è rimasto inascoltato, tutti vogliono però una scuola sicura e, ora come ora, di fronte a una variante che corre e contagia come Omicron, è una garanzia che rischia di saltare.

Lo scenario nell’Isola

Il responsabile delle scuole in Sardegna, Francesco Feliziani, non sa dire di più, su riaperture o chiusure: «Vediamo quel che decideranno e noi ci adegueremo»,spiega, aggiungendo solo che «noi abbiamo fatto uno sforzo immenso per garantire l’erogazione del servizio scolastico in presenza e continueremo a farlo». Lo scenario è di grande incertezza, tra chi propone una cosa e chi un’altra. Al momento gli studenti sardi devono tenersi pronti a rientrare fra tre giorni, dopo l’Epifania dunque. Salvo eventuali slittamenti, che potranno essere decisi dai Comuni.

Il post del sindaco

A Cagliari, per esempio, ieri il sindaco Paolo Truzzu ha fatto sapere come la pensa postando il suo pensiero sui social. «Chiudere o non chiudere? Rispetto all’anno scorso nello stesso periodo abbiamo minori contagi, meno positivi e un numero di persone in terapia intensiva infinitamente inferiore. Un anno fa la campagna vaccinale non era ancora iniziata. Oggi i risultati sono incontrovertibili. Come già detto sono contrario alla chiusura delle scuole. Non è giusto privare i nostri ragazzi di momenti fondamentali per la loro vita». La sua proposta «per garantire la ripresa con minori rischi possibili è che la Regione metta in sicurezza il sistema scolastico attivando uno screening di massa, gratuito e su base volontaria, per tutti gli studenti che dovranno ritornare a scuola utilizzando i tamponi. Sono dunque d’accordo con quanto sostenuto dal coordinamento dei presidenti dei consiglio di circolo e di istituto proprio in queste ore: screening per tutti gli studenti e riapertura il 10».